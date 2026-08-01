Назван появляющийся по утрам симптом проблем с сосудами
Невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала, какой симптом, появляющийся по утрам, может указывать на проблемы с сосудами. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, утренняя головная боль может указывать на проблемы с сосудами. Если к ней добавляются такие симптомы, как головокружение, шум в ушах, тошнота, мелькание перед глазами или нарушение координации, стоит обратить на это особое внимание, предупреждает Бутенко.
Однако единичные случаи утренней головной боли после бессонной ночи не всегда говорят о серьезных проблемах. Но если человек регулярно испытывает давление или распирание в голове сразу после пробуждения, списывать это на усталость уже не стоит, рекомендует она.
В случае внезапной сильной головной боли, особенно если она возникла впервые, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, добавляет невролог. Также следует вызвать врача, если головная боль сопровождается слабостью в руках или ногах, асимметрией лица, проблемами с речью, двоением в глазах, рвотой или потерей сознания.
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