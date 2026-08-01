Назван появляющийся по утрам симптом проблем с сосудами

01 августа 2026, 11:30

Невролог Бутенко: Головная боль по утрам может быть симптомом проблем с сосудами

Фото: iStock/AntonioGuillem

Невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала, какой симптом, появляющийся по утрам, может указывать на проблемы с сосудами. Об этом пишет «Лента.ру».