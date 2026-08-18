Юрист рассказал, как взять выходной на 1 сентября
Юрист Кузнецов: о выходном 1 сентября не стоит договариваться устно
Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не обязан предоставлять сотрудникам с детьми выходной на 1 сентября. Однако в этот день можно взять отпуск. Об этом рассказал в беседе с RT эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов.
В разговоре с RT эксперт уточнил, что родители детей-инвалидов имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, а многодетные могут взять оплачиваемый отпуск в любое удобное время. При этом остальные сотрудники по согласованию с работодателем могут взять на 1 сентября ежегодный оплачиваемый отпуск, оформить выходной без сохранения зарплаты или использовать ранее заработанный отгул.
«При этом важно помнить, что просто не выйти на работу нельзя — это может быть расценено как прогул», — предупредил Кузнецов.
Он также посоветовал не брать выходной только на основании устных договоренностей с начальством, поскольку в случае спорных ситуаций доказать их будет сложно. Поэтому важно получить письменные документы во избежание дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте.
Тем временем юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала Москве 24, что осенью 2026 года отпуск выгоднее всего брать в самые длинные месяцы — сентябре и октябре.
«Дело в том, что при расчете заработной платы оклад делят на количество рабочих дней, то есть чем их больше, тем они дешевле. Отпускные рассчитываются по среднему дневному заработку, который обычно ниже стоимости рабочего дня», — пояснила специалист.
Однако дольше отдохнуть при использовании минимального количества отпускных дней можно в ноябре за счет праздничного выходного в День народного единства, который отмечается 4 ноября.