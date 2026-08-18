Юрист рассказал, как взять выходной на 1 сентября

18 августа 2026, 09:41

Юрист Кузнецов: о выходном 1 сентября не стоит договариваться устно

Фото: iStock/vlad_karavaev

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не обязан предоставлять сотрудникам с детьми выходной на 1 сентября. Однако в этот день можно взять отпуск. Об этом рассказал в беседе с RT эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов.





В разговоре с RT эксперт уточнил, что родители детей-инвалидов имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, а многодетные могут взять оплачиваемый отпуск в любое удобное время. При этом остальные сотрудники по согласованию с работодателем могут взять на 1 сентября ежегодный оплачиваемый отпуск, оформить выходной без сохранения зарплаты или использовать ранее заработанный отгул.





«При этом важно помнить, что просто не выйти на работу нельзя — это может быть расценено как прогул», — предупредил Кузнецов.

«Дело в том, что при расчете заработной платы оклад делят на количество рабочих дней, то есть чем их больше, тем они дешевле. Отпускные рассчитываются по среднему дневному заработку, который обычно ниже стоимости рабочего дня», — пояснила специалист.