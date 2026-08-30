В Роскачестве назвали правила употребления сгущенного молока
Эксперты Роскачества в разговоре с RT назвали правила употребления сгущенного молока.
Согласно их мнению, в составе продукта используются лишь четыре компонента: коровье молоко, сахар, молочный сахар (лактоза) и вода. Сухое молоко или заменители жира в сгущенке не предусмотрены.
Лучшее время для употребления десерта — первая половина дня, спустя 30-40 минут после приёма пищи. Рекомендуемая порция для взрослого — не более двух столовых ложек.
Чрезмерное потребление из-за высокого содержания сахара может привести к набору веса, диабету и заболеваниям сердца. Комбинация сахара и молочных кислот способствует развитию кариеса, поэтому стоматологи советуют полоскать рот водой после употребления. Продукт не рекомендуется людям с аллергией на молочные белки и при недостатке фермента лактазы. Эксперты также отметили наличие в составе продукта полезных веществ: кальция, фосфора, витаминов A, D, E, группы B, магния, калия и аминокислот.
Читайте также: