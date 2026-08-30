Врач рассказала, можно ли есть заварные пирожные не из холодильника
Заварные пирожные, находящиеся не в холоде, особенно опасны при употреблении. Об этом сообщила NEWS.ru ведущий врач-терапевт цифровой клиники ВСК Марина Орехович.
По словам эксперта, заварные пирожные, взбитые сливки и другие десерты с творогом — это благоприятная среда для золотистого стафилококка. Его токсины не уничтожаются ни при кипячении, ни при заморозке. Если десерт начинает таять или хранится без охлаждения, он становится опасным. Поэтому не стоит приобретать эклеры и торты на улице, если у продавца нет холодильной витрины.
Наибольшую угрозу представляют именно творог, брынза и моцарелла, так как при неправильном хранении в них активно размножаются листерии и кишечная палочка, пояснила Орехович. Врач также обратила внимание на риск ботулизма в холодце и колбасе. Она рекомендовала избегать покупки этих продуктов в ненадёжных местах.
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