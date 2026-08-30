Врач рассказала, можно ли есть заварные пирожные не из холодильника

30 августа 2026, 10:19

Врач Орехович: заварные пирожные особенно опасны без охлаждения

Фото: iStock/Deagreez

Заварные пирожные, находящиеся не в холоде, особенно опасны при употреблении. Об этом сообщила NEWS.ru ведущий врач-терапевт цифровой клиники ВСК Марина Орехович.