Врач назвал напитки, которые помогают быстрее уснуть

30 августа 2026, 12:17

Врач Белоусов: лучше всего уснуть помогают чаи на основе трех трав

Фото: iStock/wirot pathi

Травяные чаи действительно могут способствовать расслаблению и улучшению качества сна. Об этом сообщил «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.