Врач назвал напитки, которые помогают быстрее уснуть
Травяные чаи действительно могут способствовать расслаблению и улучшению качества сна. Об этом сообщил «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.
По словам специалиста, некоторые виды чая и травяные сборы способствуют расслаблению и улучшению качества сна. Их действие направлено на снижение тревожности, уменьшение беспокойства и успокоение нервной системы. Доктор отметил, что наиболее эффективными для засыпания являются валериана, мелисса и лаванда.
Эксперт подчеркнул, что валериана является одной из самых популярных трав для борьбы с бессонницей. Она помогает сократить время засыпания и улучшить общее качество сна. Валериана успокаивает нервную систему, снимает депрессивное состояние, снижает уровень нервозности, помогает при головных болях и нормализует работу нервной системы.
Мелисса содержит антиоксиданты, способствующие снижению стресса. Лаванда обладает сильными седативными свойствами, улучшает сон и снижает эмоциональное напряжение благодаря эфирному маслу, содержащемуся в её соцветиях. Она также нормализует артериальное давление и способствует более быстрому засыпанию, оказывая общее расслабляющее действие.
Кроме того, Белоусов упомянул, что ромашка, мята, страстоцвет (пассифлора), хмель, душица, тимьян (чабрец), зверобой, пустырник и шишки хмеля также могут помочь быстрее уснуть.
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