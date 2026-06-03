Гастроэнтеролог назвала продукты, вызывающие изжогу
Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктория Степанова рассказала, какие популярные продукты чаще всего вызывают изжогу. Об этом пишет «Лента.ру».
Эксперт отметила, что изжогу могут вызвать кофе и шоколад. В напитке содержится кофеин, который расслабляет нижний пищеводный сфинктер и может привести к жжению, особенно у людей с повышенной чувствительностью. Даже одна чашка кофе на голодный желудок способна стать причиной изжоги. По ее словам, декаф действует мягче, но проблему не решает полностью.
В шоколаде, помимо кофеина, присутствует теобромин, который оказывает схожее воздействие, отметила гастроэнтеролог. Степанова подчеркнула, что мята, которую часто используют для улучшения пищеварения, может спровоцировать изжогу у людей, склонных к этому состоянию.
Кроме того, изжогу могут вызвать алкоголь, особенно крепкие напитки, игристое вино и пиво. Они увеличивают выработку соляной кислоты и замедляют процесс опорожнения желудка. Стоит отметить, что и сладкие газированные напитки способны стать причиной изжоги, добавила Степанова.
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