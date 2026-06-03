Гастроэнтеролог назвала продукты, вызывающие изжогу

03 июня 2026, 17:15

Врач Степанова назвала кофе и шоколад вызывающими изжогу продуктами

Фото: iStock/Yurii Yarema

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктория Степанова рассказала, какие популярные продукты чаще всего вызывают изжогу. Об этом пишет «Лента.ру».