В Роскачестве раскрыли, как выбрать спелую и сладкую дыню
Роскачество: спелая дыня имеет выраженный сладкий аромат
Для выбора спелой и сладкой дыни стоит ориентироваться на ее запах, цвет кожуры и размер. Такие советы дали в пресс-службе Роскачества.
В первую очередь эксперты посоветовали обратить внимание на запах плода. Он должен быть выраженным и сладким. Однако есть сорта, которые практически не пахнут. При этом дыня не должна источать аромат винной кислинки или спиртовые нотки. Это говорит о том, что она уже перезрела.
Также нужно оценивать кожуру, которая должна иметь равномерный цвет без зеленых участков и коричневатых пятен. При этом у сетчатых и полосатых сортов рисунок становится отчетливее по мере созревания.
«Большинство дынь обладают тонкой корочкой, которая у спелого плода слегка пружинит при нажатии. Если вмятина не исчезает — плод, скорее всего, уже перележал», — объяснили Life.ru в Роскачестве.При выборе дынь одного сорта и из одной партии специалисты рекомендуют обратить внимание на более крупные и тяжелые экземпляры, так как они обычно слаще и сочнее. Однако сравнивать размеры плодов разных сортов нецелесообразно, поскольку размер дыни во многом зависит от ее сортовых характеристик.