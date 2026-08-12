В Роскачестве раскрыли, как выбрать спелую и сладкую дыню

12 августа 2026, 19:01

Роскачество: спелая дыня имеет выраженный сладкий аромат

Фото: iStock/Natalya Vilman

Для выбора спелой и сладкой дыни стоит ориентироваться на ее запах, цвет кожуры и размер. Такие советы дали в пресс-службе Роскачества.





В первую очередь эксперты посоветовали обратить внимание на запах плода. Он должен быть выраженным и сладким. Однако есть сорта, которые практически не пахнут. При этом дыня не должна источать аромат винной кислинки или спиртовые нотки. Это говорит о том, что она уже перезрела.



Также нужно оценивать кожуру, которая должна иметь равномерный цвет без зеленых участков и коричневатых пятен. При этом у сетчатых и полосатых сортов рисунок становится отчетливее по мере созревания.





«Большинство дынь обладают тонкой корочкой, которая у спелого плода слегка пружинит при нажатии. Если вмятина не исчезает — плод, скорее всего, уже перележал», — объяснили Life.ru в Роскачестве.