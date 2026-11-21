Врач назвал неочевидные признаки болезней сердца
Американский кардиохирург Джереми Лондон назвал четыре симптома, которые нередко остаются без внимания, но могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его слова приводит газета Daily Mirror.
Врач отметил, что одним из таких признаком является выпадение волос на голенях и пальцах ног. Он объяснил, что при сужении сосудов нарушается кровообращение, и волосяные фолликулы перестают получать достаточное количество кислорода и питательных веществ.
Еще одним тревожным звоночком специалист считает эректильную дисфункцию, которая часто бывает следствием ухудшения состояния сосудов. А третий сигнал — отечность лодыжек и стоп. По утверждению доктора, так организм может реагировать на то, что сердце уже не справляется с насосной функцией в полной мере.
Замыкает список непривычная, нарастающая усталость. Если она появилась, Лондон посоветовал не откладывать визит к врачу.
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