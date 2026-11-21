21 ноября 2026, 01:21

Кардиохирург Лондон назвал непривычную усталость признаком болезни сердца

Фото: iStock/eternalcreative

Американский кардиохирург Джереми Лондон назвал четыре симптома, которые нередко остаются без внимания, но могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его слова приводит газета Daily Mirror.