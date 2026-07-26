В Роскачестве раскрыли, почему нельзя шутить с мошенниками

26 июля 2026, 17:03

В Роскачестве предупредили о мести мошенников своим жертвам

Фото: istockphoto/NanoStockk

В Роскачестве призвали граждан не вступать в диалог с телефонными аферистами и не пытаться их перехитрить. Подобные действия могут спровоцировать злоумышленников на ответные меры, рассказал KP.RU руководитель Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко.