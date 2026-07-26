В Роскачестве раскрыли, почему нельзя шутить с мошенниками
В Роскачестве призвали граждан не вступать в диалог с телефонными аферистами и не пытаться их перехитрить. Подобные действия могут спровоцировать злоумышленников на ответные меры, рассказал KP.RU руководитель Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко.
Специалист пояснил, что структура мошеннических колл-центров предусматривает разделение на отделы. Первичные звонки осуществляют так называемые «холодники», задача которых — запугать потенциальную жертву и «зацепить» ее. Именно с этой категорией сотрудников чаще всего сталкиваются абоненты.
По словам Кузьменко, если собеседник позволит себе грубость или насмешку в адрес оператора, его номер телефона могут передать в другие подразделения — хакерам или специалистам по организации утечек данных. Последствия такого развития событий могут быть серьезными: например, номер жертвы внесут в базы для СМС-бомбинга, зарегистрировав его на десятках сайтов и сервисов доставки, что приведет к массированному потоку уведомлений. Кроме того, не исключается публикация контактных данных в даркнете, где они будут циркулировать в криминальной среде длительное время.
В связи с этим в Роскачестве рекомендовали оптимальную тактику поведения при подозрительном звонке. Речь идет о том, чтобы не вступать в пререкания и просто молча завершить вызов.
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