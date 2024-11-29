В Роскачестве раскрыли манипулятивные приемы на распродажах

Фото: iStock/AnnaStills
За яркими предложения и скидками на распродажах очень часто скрываются выверенные манипулятивные приемы маркетологов. Об основных принципах воздействия на покупателя рассказали в пресс-службе Роскачества.
Специалисты ведомства в беседе с RT отметили, что самым популярным приемом является создание временное ограничение на скидку через таймер обратного отсчета. Второй — множество положительных отзывов и реклама от различных кумиров и лидеров мнений. Третий — создание искусственного дефицита и ограниченные предложения. Четвертый — дополнительное вознаграждение при покупке, например, подарки к заказу или бесплатная доставка.
Вместе с тем опросы показали, что, несмотря на медийный ажиотаж, большинство россиян не верят в скидки на «черную пятницу». К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты опроса которых изучила «Газета.Ru».
Опрос показал, что 48% респондентов не собираются ничего покупать по скидкам «черной пятницы», так как не верят во всемирный день распродаж. 35% опрошенных заявили, что любят такие распродажи и намерены потратить на них круглые суммы. Еще 17% признались, что нейтрально относятся к «черной пятнице» и готовы совершить покупку только при выгодном предложении на нужный им товар.
Читайте также:
Психолог раскрыла, как распознать шопоголизм
Инвестор Сидоров назвал причины роста цен на кофе
Аналитик Силаев предупредил о росте мошенничеств в преддверии «чёрной пятницы»
«Убедитесь, что скидка действительно выгодна, а цена не была искусственно завышена перед распродажей. Не поддавайтесь давлению», — подчеркнули в Роскачестве.
Вместе с тем опросы показали, что, несмотря на медийный ажиотаж, большинство россиян не верят в скидки на «черную пятницу». К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты опроса которых изучила «Газета.Ru».
Опрос показал, что 48% респондентов не собираются ничего покупать по скидкам «черной пятницы», так как не верят во всемирный день распродаж. 35% опрошенных заявили, что любят такие распродажи и намерены потратить на них круглые суммы. Еще 17% признались, что нейтрально относятся к «черной пятнице» и готовы совершить покупку только при выгодном предложении на нужный им товар.
Читайте также:
Психолог раскрыла, как распознать шопоголизм
Инвестор Сидоров назвал причины роста цен на кофе
Аналитик Силаев предупредил о росте мошенничеств в преддверии «чёрной пятницы»
Данил Пономарев