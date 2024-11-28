Аналитик Силаев предупредил о росте мошенничеств в преддверии «чёрной пятницы»

Фото: iStock/ArisSu
Завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА» Юрий Силаев предупредил о возможном росте случаев мошенничеств в преддверии «чёрной пятницы».
В этой связи он заявил о необходимости быть более внимательным и аккуратным.
Специалист рекомендовал осуществлять покупки только на проверенных сервисах, платформах, сайтах, а также мобильных приложениях.
До этого сообщалось, что в Кузбассе осудили кемеровчанина и его сообщника из Казани за мошеннические схемы по организации незаконной миграции.
Ранее сообщалось, что курьера телефонных мошенников задержали полицейские в подмосковной Дубне, при этом попался он почти случайно: сотрудники патрульно-постовой службы остановили мужчину для проверки документов, а он так нервничал, что вызвал подозрения.
Читайте также:
Мать погибшего бойца СВО лишилась денег, получив сообщение о сыне
Подвели нервы: в Подмосковье попался курьер телефонных мошенников
Совфед одобрил закон об оборотных штрафах компаниям за повторную утечку данных
«Основным способом обмана в такие дни становится массовое создание фальшивых интернет-магазинов. Такие порталы выглядят как настоящие интернет-магазины, но предлагают товары по крайне заманчивым ценам. У них даже существуют телефонные операторы, убеждающие покупателей скорее приобрести товар. Для достижения максимальной «скидки» требуется 100%-ная предоплата, а после осуществления которой телефонные операторы перестают выходить на связь», — пояснил в беседе с RT Силаев.
Специалист рекомендовал осуществлять покупки только на проверенных сервисах, платформах, сайтах, а также мобильных приложениях.
До этого сообщалось, что в Кузбассе осудили кемеровчанина и его сообщника из Казани за мошеннические схемы по организации незаконной миграции.
«Установлен житель Кемерова, который с жителем Казани с марта по июль 2023 года по предварительной договоренности за деньги посредством фиктивной постановки на миграционный учёт и оформления фиктивных трудовых договоров организовали незаконное пребывание на территории РФ граждан одной из среднеазиатских республик», — приводит «Сiбдепо» сообщение регионального управления ФСБ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что курьера телефонных мошенников задержали полицейские в подмосковной Дубне, при этом попался он почти случайно: сотрудники патрульно-постовой службы остановили мужчину для проверки документов, а он так нервничал, что вызвал подозрения.
Читайте также:
Мать погибшего бойца СВО лишилась денег, получив сообщение о сыне
Подвели нервы: в Подмосковье попался курьер телефонных мошенников
Совфед одобрил закон об оборотных штрафах компаниям за повторную утечку данных
Мелисса Тимофеева