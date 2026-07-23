В Роскачестве рассказали, как выбрать сочную кукурузу

23 июля 2026, 19:17

Роскачество: у молодой кукурузы листья-обертки насыщенного зеленого цвета

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Покупая кукурузу на рынке, важно обращать внимание на ее листья и волоски, а также цвет зерен. Об этом рассказали эксперты Роскачества.





Так, в первую очередь важно оценить листья-обертки. Они должны быть насыщенного зеленого цвета и плотно прилегать к початку. Подсохшие и пожелтевшие листья говорят о том, что кукуруза старая или неправильно хранилась. При этом на свежесть овоща указывают упругие, шелковистые и слегка влажные кукурузные волоски.





«Самым надежным тестом в Роскачестве считают пальпацию. При легком нажатии ногтем на зерно у основания початка из него должна выступить жидкость, напоминающая по консистенции молоко. Если капля прозрачная и водянистая — кукуруза еще не дозрела, если сок густой и тягучий — зерна будут жесткими», — рассказали эксперты «Известиям».