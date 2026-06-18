В Роскачестве рассказали, какой клюквенный морс стоит выбрать
Роскачество: содержание сока в клюквенном морсе должно быть не менее 15%
Картонная упаковка помогает сохранить больше витаминов и минералов в клюквенном морсе, рассказали в Роскачестве. По словам специалистов, при выборе напитка следует обращать внимание на естественность его цвета.
Экспертами было выявлено, что морс часто путают с морсовым напитком, обладающим другими свойствами. По словам экспертов, важно обращать внимание на этикетку. На упаковке подлинного продукта должно быть ясно указано его название: «Морс клюквенный», «Клюквенный морс» или «Морс из клюквы».
Ключевой показатель — содержание сока: не менее 15%. Морсовый напиток относится к категории безалкогольных и не является соковой продукцией. В его составе допустимы подсластители, синтетические ароматизаторы и консерванты. При этом сок, соответствующий наименованию продукции, например клюквенный, может присутствовать в объеме всего 5%. Стоит отметить, что слишком яркий или коричневый цвет морса может свидетельствовать о наличии искусственных красителей. Настоящий напиток должен иметь естественный цвет ягоды, — заключили в Роскачестве.
Также специалисты заявили, что стеклянная бутылка, пусть и позволяет визуально оценить цвет напитка, но, в отличие от картонной коробки, пропускает солнечный свет, что не позволяет сохранить природные пигменты. Срок годности продукта достигается за счет кратковременной тепловой обработки при 90–95 градусах. При таком режиме разрушается только термонестабильный витамин С, тогда как минералы и органические кислоты сохраняются, отмечает Роскачество.