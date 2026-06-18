В Роскачестве рассказали, какой клюквенный морс стоит выбрать

18 июня 2026, 10:44

Роскачество: содержание сока в клюквенном морсе должно быть не менее 15%

фото: iStock/ Daniil Dubov

Картонная упаковка помогает сохранить больше витаминов и минералов в клюквенном морсе, рассказали в Роскачестве. По словам специалистов, при выборе напитка следует обращать внимание на естественность его цвета.





Экспертами было выявлено, что морс часто путают с морсовым напитком, обладающим другими свойствами. По словам экспертов, важно обращать внимание на этикетку. На упаковке подлинного продукта должно быть ясно указано его название: «Морс клюквенный», «Клюквенный морс» или «Морс из клюквы».





Ключевой показатель — содержание сока: не менее 15%. Морсовый напиток относится к категории безалкогольных и не является соковой продукцией. В его составе допустимы подсластители, синтетические ароматизаторы и консерванты. При этом сок, соответствующий наименованию продукции, например клюквенный, может присутствовать в объеме всего 5%. Стоит отметить, что слишком яркий или коричневый цвет морса может свидетельствовать о наличии искусственных красителей. Настоящий напиток должен иметь естественный цвет ягоды, — заключили в Роскачестве.



