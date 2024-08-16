Россиянам раскрыли, как правильно выбрать мороженое

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Менеджер отдела исследований и разработок мороженого Татьяна Славец заявила, что при покупке мороженного на качество продукта указывает в первую очередь процент жирности.
«Перед покупкой мороженого первое, на что стоит обратить внимание, это процент жирности. Он показывает, какой именно десерт находится перед покупателем. Для пломбира — 12-20%; сливочного — 8-11,5%; молочного — 0,5-7,5%. А, например, шоколад обязан быть хрустящим и даже если это шоколадная крошка, вкус какао-бобов должен отчетливо ощущаться. Правильно выбранное мороженое способно не только охладить в жару, но и принести пользу организму», — пояснила в беседе с Газета.ру Славец.
Что касается фруктового льда, то он, по словам специалиста, должен состоять из фруктового или ягодного сока и натуральных красителей.
А диетолог Полина Журавлева заявила о вреде кремовых тортов, в частности, для диабетиков, детей и мужчин старше 50 лет, страдающим гипертонией или атеросклерозом.
«Трансжиры, содержащиеся не только в креме, но и в основе торта при регулярном употреблении повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее в пресс-службе Роскачества заявляли, что при выборе мороженого в первую очередь следует изучить его состав.
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