В Роскачестве разъяснили права должников при общении с коллекторами

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Коллекторы не имеют права входить в дом должника без его разрешения. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.
В ведомстве отметили, что коллекторы действительно могут выехать на дом к должнику, однако по закону подобные встречи могут проходить не чаще, чем раз в неделю. При этом в будние дни коллектор может прийти с 08:00 до 22:00 в будни, а по выходным и праздникам — с 09:00 до 20:00.
Коллектор обязан предоставить должнику все сведения о себе, назвать данные кредитора и уточнить данные о задолженности.
При этом уточняется, что коллекторы не имеют права входить в дом к должнику без его согласия.
Кроме того, в пресс-службе Роскачества отметили, что дверь коллекторам можно не открывать, а попросить предоставить информацию в письменном виде. Можно также общаться с ними за пределами жилья и фиксировать всё на камеру.
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Коллектор обязан предоставить должнику все сведения о себе, назвать данные кредитора и уточнить данные о задолженности.
При этом уточняется, что коллекторы не имеют права входить в дом к должнику без его согласия.
«Если кредиторы пытаются проникнуть в жилище, нужно сразу же обращаться в полицию. Также можно обращаться в полицию, если коллекторы агрессивно себя ведут, запугивают, обещают избить должника и его родственников. Дополнительно можно жаловаться в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру», — передаёт RT рекомендации специалистов.
Кроме того, в пресс-службе Роскачества отметили, что дверь коллекторам можно не открывать, а попросить предоставить информацию в письменном виде. Можно также общаться с ними за пределами жилья и фиксировать всё на камеру.
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Элина Позднякова