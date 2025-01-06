Стала известна причина массового сбоя интернет-сервисов

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Массовый сбой сервисов на фоне аварии у провайдера произошел в России, заявили в Роскомнадзоре, пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
«Причиной <...> стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 авария устранена», — сказано в сообщении.
Отмечено, что работа программного обеспечения восстанавливается. Перед этим сообщалось, что россияне примерно в 12:00 начали жаловаться на проблемы с сетью. Многие сервисы приостановили работу.
Ранее в Роскомнадзоре опровергли слухи о штрафах за пользование VPN. Специалисты призвали доверять лишь проверенным источникам информации, а также не распространять недостоверные данные.
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Никита Кротов