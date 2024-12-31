В России пользователи telegram столкнулись со сбоями в новогоднюю ночь

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В нескольких регионах России пользователи telegram столкнулись со сбоями в новогоднюю ночь. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сервис Downdetector.
«Жители нескольких регионов России столкнулись со сбоями в работе telegram в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.
Сбои наблюдаются у жителей Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях, а также в Москве и в Санкт-Петербурге. В частности пользователи жалуются на невозможность отправки сообщений.
В прошлый раз масштабный сбой в мессенджере telegram наблюдался 8 июня уходящего года. Тогда пользователи также жаловались на невозможность отправить сообщения.
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