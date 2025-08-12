Сотрудница банка защитила пенсионерку из Наро-Фоминска от телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мошенники попытались выманить более полумиллиона рублей у 86-летней жительницы Наро-Фоминска. Исполнить этот замысел им помешала сотрудница местного отделения банка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Афера началась с того, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником Ростелекома и сказал, что для продления договора нужно продиктовать номер СНИЛС. Когда пенсионерка сделала это, разговор прекратился. А потом ей позвонила женщина, представилась сотрудницей прокуратуры и заявила, что от имени пенсионерки кто-то пытается перевести деньги террористам. Так что теперь в доме пенсионерки пройдёт обыск и все найденные деньги конфискуют.
«Чтобы избежать «конфискации», лжесотрудница прокуратуры посоветовала отдать все деньги курьеру, чтобы их «задекларировать. Она также сказала пенсионерке снять все сбережения, хранящиеся в банке, и тоже отдать курьеру для зачисления на некий безопасный счёт», — говорится в сообщении.Пенсионерка со сем согласилась и пришла в банка снимать деньги — 567 тысяч рублей. Однако сотрудница банка заподозрила, что пожилая женщина может находиться под влиянием мошенников, и обратилась в полицию.
Далее пенсионерка продолжила общение с преступниками уже под контролем полиции. В результате в момент передачи муляжа денег полицейские задержали курьера мошенников. Им оказался 19-летний уроженец Калининграда. Он рассказал, что за каждый «заказ» ему обещали выплачивать по 15 тысяч рублей. Теперь молодой человек пойдёт под суд. Остальных участников аферы ищут.