Сотрудница банка защитила пенсионерку из Наро-Фоминска от телефонных мошенников

12 августа 2025, 09:22

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мошенники попытались выманить более полумиллиона рублей у 86-летней жительницы Наро-Фоминска. Исполнить этот замысел им помешала сотрудница местного отделения банка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера началась с того, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником Ростелекома и сказал, что для продления договора нужно продиктовать номер СНИЛС. Когда пенсионерка сделала это, разговор прекратился. А потом ей позвонила женщина, представилась сотрудницей прокуратуры и заявила, что от имени пенсионерки кто-то пытается перевести деньги террористам. Так что теперь в доме пенсионерки пройдёт обыск и все найденные деньги конфискуют.





«Чтобы избежать «конфискации», лжесотрудница прокуратуры посоветовала отдать все деньги курьеру, чтобы их «задекларировать. Она также сказала пенсионерке снять все сбережения, хранящиеся в банке, и тоже отдать курьеру для зачисления на некий безопасный счёт», — говорится в сообщении.