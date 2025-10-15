«Нравится нечто инопланетное»: Соседов предрек SHAMAN успех в Азии
Российский артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, исполнил песню в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, желая таким образом укрепить дружественные отношения между Россией и Северной Кореей.
Общественная служба новостей обратилась к музыкальному критику Сергею Соседову с вопросом, может ли Дронов в Азии достичь той же популярности, что и Витас. Собеседник напомнил, что последний завоевал любовь азиатской публики своим эпатажем и нестандартным вокалом.
«Китайцы, корейцы очень любят необычное творчество, им нравится нечто инопланетное», — сказал Соседов.
По мнению критика, Дронов может сначала покорить корейскую аудиторию, а затем и китайскую благодаря своему голосу и эффектной внешности. Соседов выразил уверенность в большом будущем Ярослава в Китае, сравнив ситуацию с приглашениями Полины Гагариной, которая также добилась там значительной популярности.
Особую народную любовь, как считает шоумен, SHAMAN мог бы получить, если бы записал альбом или песню на языке, на котором говорят в КНДР.