15 октября 2025, 16:16

ОСН: Музыкальный критик Соседов предрек SHAMAN успех в Азии

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Российский артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, исполнил песню в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, желая таким образом укрепить дружественные отношения между Россией и Северной Кореей.





Общественная служба новостей обратилась к музыкальному критику Сергею Соседову с вопросом, может ли Дронов в Азии достичь той же популярности, что и Витас. Собеседник напомнил, что последний завоевал любовь азиатской публики своим эпатажем и нестандартным вокалом.





«Китайцы, корейцы очень любят необычное творчество, им нравится нечто инопланетное», — сказал Соседов.