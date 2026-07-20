Товары со склада Wildberries в Котовске вернутся в продажу после атаки ВСУ
Товары со склада Wildberries в Котовске (Тамбовская область) скоро снова появятся в продаже. Об этом сообщила в своем Telegram-канале основательница компании Татьяна Ким.
Напомним, что в ночь с 17 на 18 июля логистические центры Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали подверглись атаке беспилотников. В результате в Тамбовской области погибли семь человек, более 20 пострадали. В Московском регионе жертвой стал один человек, ранения получили 37. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах.
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По словам Ким, сегодня начались первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии. 23 июля — после завершения проверки состояния логистического комплекса — объект в Котовске вновь начнёт принимать поставки, а все хранившиеся там товары вернутся в продажу.
Параллельно компания пересмотрела свои регламенты действий при нештатных ситуациях на складах. Ким подчеркнула, что безопасность персонала и имущества в центрах — это приоритет, и при малейшей угрозе принимаются все необходимые меры по защите.
«Понимаю, что из-за эвакуаций могут выпадать доходы у исполнителей, поэтому с командой приняли решение пересмотреть размеры вознаграждений занятых, чтобы обеспечить привычный уровень выплат», — говорится в сообщении.