Товары со склада Wildberries в Котовске вернутся в продажу после атаки ВСУ

20 июля 2026, 23:46

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

Товары со склада Wildberries в Котовске (Тамбовская область) скоро снова появятся в продаже. Об этом сообщила в своем Telegram-канале основательница компании Татьяна Ким.





Напомним, что в ночь с 17 на 18 июля логистические центры Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали подверглись атаке беспилотников. В результате в Тамбовской области погибли семь человек, более 20 пострадали. В Московском регионе жертвой стал один человек, ранения получили 37. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах.





Суд в Ставропольском крае отправил под стражу фигуранта дела о подготовке теракта

«Понимаю, что из-за эвакуаций могут выпадать доходы у исполнителей, поэтому с командой приняли решение пересмотреть размеры вознаграждений занятых, чтобы обеспечить привычный уровень выплат», — говорится в сообщении.