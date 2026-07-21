В Ленобласти тушат крупный пожар на производстве полимеров
Во Всеволожске Ленинградской области горит производство полимерных материалов – площадь возгорания достигла 5,9 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар вспыхнул в производственно-складском здании на Всеволожском проспекте. Прибывшие на место расчёты зафиксировали открытое горение на значительной территории. Местные жители пишут в соцсетях о громких хлопках со стороны горящего предприятия.
По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекли более 50 человек и 20 единиц техники. Борьба с огнём продолжается, сведения о возможных пострадавших уточняются.
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