Юрист рассказал, как следует действовать при подделке личной подписи
При подделке личной подписи гражданин вправе подать заявление в полицию. Об этом РИА Новости сообщил старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владислав Ватаманюк.
Юрист пояснил, что в зависимости от характера правовых последствий пострадавший может инициировать проверку и добиваться привлечения виновных к ответственности. Чаще всего подписи подделывают в договорах купли-продажи, займа, дарения, ренты и поручительства, а также в доверенностях, завещаниях и актах приёма-передачи.
На практике о подделке обычно становится известно уже после того, как к человеку предъявили иск — например, о взыскании долга по договору займа или поручительства. В такой ситуации Ватаманюк советует заявить ходатайство о судебной почерковедческой экспертизе. Она позволит установить, кто поставил подпись в договоре — сам гражданин или другое лицо.
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