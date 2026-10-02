В подмосковном Краснозаводске локализовали возгорание в одном из корпусов химзавода

02 октября 2026, 01:03

Фото: канал в MAX «Алексей Лужецкий | Врип главы Сергиево-Посадского г.о.»/@channel_glavaSP

В подмосковном Краснозаводске локализовали возгорание в одном из производственных корпусов химического завода. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий в своем канале на платформе MAX.





Вчера стало известно, что во время пожара в здании находились 44 человека. Сорок из них были эвакуированы. К территории оперативно прибыли экстренные службы, бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф — их работа до сих пор продолжается.



В ночь на 2 октября Лужецкий лично приехал на место происшествия. Он уточнил, что возгорание в одном из корпусов химзавода удалось локализовать, и ситуация находится на постоянном контроле.



«Сейчас проводится проливка конструкций. На месте развёрнут оперативный штаб. (...) Безопасность и благополучие жителей — наш главный приоритет», — подчеркнул Лужецкий.