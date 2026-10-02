Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в египетском Каире
В египетском Каире при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли шесть человек. Об этом сообщило агентство Ahram.
Авария произошла в четверг на дороге Вади-эль-Натрун, которая ведёт в сторону Хелуана и города 15 Мая. По предварительной информации, водитель микроавтобуса превысил скорость и врезался в грузовик. Правоохранители в настоящий момент выясняют точные обстоятельства случившегося.
Шесть человек трагически скончались в результате ДТП — их возраст и пол не уточняются. Еще восемь пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи, однако сведений о степени серьезности травм пациентов в материале нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в подмосковном Краснозаводске локализовали возгорание в одном из производственных корпусов химического завода. Подробности читайте здесь.
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