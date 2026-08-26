Машина лидера ЛДПР Леонида Слуцкого столкнулась с мотоциклом в центре Москвы
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал ДТП с его машиной с мотоциклом в Москве
В Москве на Новом Арбате автомобиль лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого столкнулся с мотоциклом. Информацию о происшествии политик подтвердил в своём Telegram-канале.
По словам Слуцкого, за рулём мотоцикла находился молодой человек, который на большой скорости врезался в машину. Видеозапись, сделанная камерами, зафиксировала столкновение — на ней хорошо виден момент, в который случилось ДТП. Мотоциклист ехал один. Ему сразу оказали помощь, однако от госпитализации молодой человек отказался.
«Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл. Пообещал, что переживать не за что», — пояснил лидер партии ЛДПР.По сведениям Telegram-канала Mash, в Aurus Слуцкого влетел Дмитрий Симончук, который входит в двадцатку лучших барменов РФ. Он имеет различные награды и сертификаты от зарубежных алкогольных брендов.
Сейчас Симончук работает операционным бар-менеджером в холдинге White Rabbit Family и отвечает за барную линейку в нескольких московских ресторанах премиум-класса. В результате аварии пострадал его премиальный итальянский спортивный мотоцикл Ducati 959 Panigale.