Машина лидера ЛДПР Леонида Слуцкого столкнулась с мотоциклом в центре Москвы

26 августа 2026, 00:30

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал ДТП с его машиной с мотоциклом в Москве

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В Москве на Новом Арбате автомобиль лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого столкнулся с мотоциклом. Информацию о происшествии политик подтвердил в своём Telegram-канале.





По словам Слуцкого, за рулём мотоцикла находился молодой человек, который на большой скорости врезался в машину. Видеозапись, сделанная камерами, зафиксировала столкновение — на ней хорошо виден момент, в который случилось ДТП. Мотоциклист ехал один. Ему сразу оказали помощь, однако от госпитализации молодой человек отказался.





«Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл. Пообещал, что переживать не за что», — пояснил лидер партии ЛДПР.