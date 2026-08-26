Мальчик получил ранение ноги после стрельбы полицейских в Ингушетии

26 августа 2026, 00:30

Полицейские в Ингушетии открыли стрельбу по двум авто и случайно ранили мальчика

Фото: iStock/Chalabala

В Ингушетии полицейские, преследуя пару лихачей, открыли стрельбу по колёсам автомобилей. В результате пострадал находившийся в салоне мальчик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.