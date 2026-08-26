Мальчик получил ранение ноги после стрельбы полицейских в Ингушетии
В Ингушетии полицейские, преследуя пару лихачей, открыли стрельбу по колёсам автомобилей. В результате пострадал находившийся в салоне мальчик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.
Инцидент случился 23 августа. Две «Лады Приоры» без номеров и с тонированными стёклами превысили скорость, когда ехали по федеральной автодороге, и проигнорировали требования сотрудников ГИБДД остановиться. Правоохранители включили громкоговоритель и предупредили о намерении применить оружие, но водители лишь увеличили скорость.
Полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем начали стрелять по колёсам. Один из автомобилей остановился, но его водитель скрылся. Позже выяснилось, что в другой машине на заднем сиденье находился мальчик – он получил сквозное ранение в голень левой ноги.
Обоих нарушителей уже задержали и доставили в полицейский участок вместе с их авто. МВД проводит проверку по факту случившегося. Лихачам назначили административное наказание в виде ареста сроком на десять суток.
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