В Новгородской области мужчина погиб при столкновении с лосём

В Новгородской области водитель Lada Granta погиб при столкновении с лосём
Фото: iStock/Robert Nieznanski

В Новгородской области водитель Lada Granta погиб после наезда на лося. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД региона.



Согласно материалу, ДТП произошло в субботу в 21:40 по московскому времени на дороге «Шимск – Старая Русса – Холм» в Старорусском округе. Установлено, что 25-летний мужчина за рулём Lada Granta наехал на дикое животное — он столкнулся с лосем.

Водитель авто скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа работают на месте аварии.

Ранее «Радио 1» передавало, что на северо-востоке Москвы автобус сбил велосипедиста. Тот выжил, но получил травмы. Также медицинская помощь понадобилась одному из пассажиров общественного транспорта.

Мария Моисеева

