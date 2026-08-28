В Королёве 1 сентября после капремонта откроют школу №1 на 1500 учеников
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков проверили готовность школы №1 в Королёве к открытию.
Учебное заведение построено в 1989 году, и с тех пор оно ни разу комплексно не обновлялось. Летом прошлого года начался капремонт, а 1 сентября школа примет учеников в модернизированном здании.
«Всё это стало возможным благодаря нашим активным родителям и учителям. Сначала мы построили здесь современный корпус начальных классов, а когда закладывали фундамент, обратили внимание, что главное здание школы тоже нуждается в обновлении. Огромное спасибо строителям, которые за год сделали большую работу. Сегодня мы видим абсолютно новую школу, где будут учиться 1500 детей», – сказал Воробьёв.
Накануне нового учебного года он пожелал всем успехов.
«Хорошо учиться — это большой, серьёзный труд. Важно, чтобы и учитель, и родители поддерживали ребят. Королёв традиционно выпускает выдающихся учеников, которые поступают в лучшие вузы страны – в Бауманку, МГУ, МГИМО, Физтех. Такая современная инфраструктура, безусловно, помогает ребятам добиваться высоких целей и смело планировать будущее», – отметил губернатор.После капремонта образовательное учреждение станет современным пространством для учёбы и творчества. В классах появятся интерактивные панели, откроются информационно-библиотечный центр, площадки для креативных проектов. Возобновит работу «Кванториум», где добавится ещё одно направление ‒ ракетостроение. Это особенно важно для Королёва, где космическая отрасль – часть жизни города.
«В обновлённом корпусе появились отличная столовая, танцевальный и спортивный залы. Здесь обустроены самые современные мастерские и лаборатории, оснащённые новейшим учебным оборудованием – всё, что необходимо ученикам старших классов. В основном здании будут учиться 800 ребят, а с учётом второго корпуса школы, где ещё 600 учащихся, 1 сентября наши двери откроются почти для 1500 детей», ‒ сказала директор СОШ №1 Ирина Гайдукова.
В школе будут действовать математические, гуманитарные, естественно-научные, технологические и предпринимательские классы. Партнёрами выступают ведущие вузы страны ‒ МГТУ им. Баумана, РНИМУ им. Пирогова, Государственный университет просвещения и другие.
Большое внимание уделено дополнительному образованию. Это иностранные языки, программирование, робототехника, шахматы, спорт и творчество. Ученики школы не раз становились призёрами Международной космической олимпиады, различных конкурсов и престижных соревнований.
В школе №1 реализован авторский проект «Моя школа, моя история», посвящённый космонавтике. На стенах созданы рельефные панно в технике сграффито. Композиции рассказывают о различных этапах освоения космоса. Авторы росписи – выпускники Московского художественного института им. В.И. Сурикова под руководством Алексея Шилова.
«Здание отремонтировали капитально ‒ заменены все инженерные системы, обновлены фасады, сделаны светлые классы. Во всех кабинетах установлены интерактивные панели, а на стены нанесены рисунки на тему космонавтики. Уверен, что учиться здесь будет невероятно комфортно и приятно. Мы не раз приезжали сюда во время ремонта, контролировали каждый этап. Провели здесь замечательную акцию вместе с учениками – высадили у школы сирень», – поделился Легков.
В этом году в построенные и отремонтированные школы Королёва пойдут более 3000 ребят. В микрорайоне Первомайский откроется новый корпус школы №2 имени Ф.И. Тихонова на 825 мест. После капремонта заработают школы №1 и №13. В порядок приводят и другие образовательные учреждения города.
Всего в Московской области с началом учебного года откроют 15 новых школ и 15 детсадов, а после ремонта учеников примут ещё 49 школ, 19 садов и семь колледжей. В новом учебном году за парты сядут порядка 1 миллиона 94 000 школьников.