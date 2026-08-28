В Королёве 1 сентября после капремонта откроют школу №1 на 1500 учеников

28 августа 2026, 18:32

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков проверили готовность школы №1 в Королёве к открытию.





Учебное заведение построено в 1989 году, и с тех пор оно ни разу комплексно не обновлялось. Летом прошлого года начался капремонт, а 1 сентября школа примет учеников в модернизированном здании.

«Всё это стало возможным благодаря нашим активным родителям и учителям. Сначала мы построили здесь современный корпус начальных классов, а когда закладывали фундамент, обратили внимание, что главное здание школы тоже нуждается в обновлении. Огромное спасибо строителям, которые за год сделали большую работу. Сегодня мы видим абсолютно новую школу, где будут учиться 1500 детей», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хорошо учиться — это большой, серьёзный труд. Важно, чтобы и учитель, и родители поддерживали ребят. Королёв традиционно выпускает выдающихся учеников, которые поступают в лучшие вузы страны – в Бауманку, МГУ, МГИМО, Физтех. Такая современная инфраструктура, безусловно, помогает ребятам добиваться высоких целей и смело планировать будущее», – отметил губернатор.

«В обновлённом корпусе появились отличная столовая, танцевальный и спортивный залы. Здесь обустроены самые современные мастерские и лаборатории, оснащённые новейшим учебным оборудованием – всё, что необходимо ученикам старших классов. В основном здании будут учиться 800 ребят, а с учётом второго корпуса школы, где ещё 600 учащихся, 1 сентября наши двери откроются почти для 1500 детей», ‒ сказала директор СОШ №1 Ирина Гайдукова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Здание отремонтировали капитально ‒ заменены все инженерные системы, обновлены фасады, сделаны светлые классы. Во всех кабинетах установлены интерактивные панели, а на стены нанесены рисунки на тему космонавтики. Уверен, что учиться здесь будет невероятно комфортно и приятно. Мы не раз приезжали сюда во время ремонта, контролировали каждый этап. Провели здесь замечательную акцию вместе с учениками – высадили у школы сирень», – поделился Легков.