Россиян предупредили о последствиях лечения стресса бокалом вина
Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, почему успокаивать нервы бокалом вина или бутылкой пива опасно для здоровья. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
По словам специалиста, алкоголь влияет на ГАМК-рецепторы, которые являются основными тормозными нейромедиаторами мозга. Это приводит к замедлению процессов возбуждения и временному облегчению состояния. Однако мозг воспринимает внешнее поступление вещества, искусственно тормозящего нервную систему, как угрозу и активирует компенсаторные механизмы, предупредил Тюрин.
Когда уровень алкоголя в крови снижается, начинается «откат». Нервная система, стремясь восстановить равновесие, высвобождает накопленные нейромедиаторы возбуждения. Пробуждение сопровождается не только похмельем, но и состоянием, известным как рикошетная тревога. Таким образом, алкоголь не снимает стресс, а усиливает его, пояснил нарколог.
Тюрин подчеркнул, что типичное «нервное похмелье» включает не только интоксикацию, обезвоживание и головную боль, но и значительное повышение уровня кортизола. Продолжительное использование алкоголя для снятия стресса может привести к развитию алкогольной зависимости, предупредил врач.
