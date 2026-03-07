Достижения.рф

Россиян предупредили о последствиях лечения стресса бокалом вина

Нарколог Тюрин: Алкоголь не снимает стресс, а усиливает его
Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, почему успокаивать нервы бокалом вина или бутылкой пива опасно для здоровья. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».



По словам специалиста, алкоголь влияет на ГАМК-рецепторы, которые являются основными тормозными нейромедиаторами мозга. Это приводит к замедлению процессов возбуждения и временному облегчению состояния. Однако мозг воспринимает внешнее поступление вещества, искусственно тормозящего нервную систему, как угрозу и активирует компенсаторные механизмы, предупредил Тюрин.

Когда уровень алкоголя в крови снижается, начинается «откат». Нервная система, стремясь восстановить равновесие, высвобождает накопленные нейромедиаторы возбуждения. Пробуждение сопровождается не только похмельем, но и состоянием, известным как рикошетная тревога. Таким образом, алкоголь не снимает стресс, а усиливает его, пояснил нарколог.

Тюрин подчеркнул, что типичное «нервное похмелье» включает не только интоксикацию, обезвоживание и головную боль, но и значительное повышение уровня кортизола. Продолжительное использование алкоголя для снятия стресса может привести к развитию алкогольной зависимости, предупредил врач.

Екатерина Коршунова

