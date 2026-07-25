Актер из «Ликвидации» и «Глухаря» Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет

25 июля 2026, 00:03

Юрий Лопарев (Фото: кадр из «Глухаря», 2008)

Актёр Юрий Лопарев, снявшийся в таких проектах, как «Ликвидация», «След» и «Глухарь», скончался в возрасте 73 лет. Об этом его супруга Ирина Фролова сообщила в беседе с ТАСС.





По её словам, артист ушёл из жизни 22 июля. Она добавила, что похороны Лопарева уже состоялись, однако не уточнила дату и место прощания.



