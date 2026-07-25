Актер из «Ликвидации» и «Глухаря» Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет
Актёр Юрий Лопарев, снявшийся в таких проектах, как «Ликвидация», «След» и «Глухарь», скончался в возрасте 73 лет. Об этом его супруга Ирина Фролова сообщила в беседе с ТАСС.
По её словам, артист ушёл из жизни 22 июля. Она добавила, что похороны Лопарева уже состоялись, однако не уточнила дату и место прощания.
Умер актер из сериала «Лихач-3»
Лопарев родился 20 сентября 1952 года во Львовской области, при этом часть детства провёл в Одессе. Впервые появился на экране в шесть лет – в фильме «Жажда». Там он сыграл мальчика, который приносил воду больному дедушке. В 1990 году актёр окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
За свою карьеру Лопарев снялся более чем в 200 картинах, среди которых — «Склифосовский», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Физрук», «Дети Арбата», «Гибель Империи», «Букины» и многие другие. Согласно информации aif.ru, смерть артиста связана с онкологией, о которой он не любил распространяться.
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