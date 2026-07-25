Под Лондоном прогремел взрыв после пожара на ферме
В графстве Эссекс под Лондоном произошёл пожар, за которым последовал мощный взрыв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную пожарную службу.
Согласно материалу, в одном из помещений на фермерском комплексе взорвались удобрения, и пламя быстро распространилось по производственным зданиям. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как в небо взмывают огонь и густой дым.
Британская телерадиокомпания BBC опубликовала снимки с воздуха, запечатлевшие масштаб разрушений: на них видны обгоревшие автомобили и руины построек. Для тушения первоначально вызвали около сотни пожарных, но после того, как огонь удалось взять под контроль, число огнеборцев сократили до пятидесяти. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что туристы довели выбросившегося на берег Анапы дельфина до смерти. Люди хватали истощённую афалину за хвост, гладили, фотографировались с ней и пытались вернуть в воду самостоятельно. Это привело к трагическому финалу.
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