Экс-полузащитник «Краснодара» раскрыл, как скажутся травма Кордобы и уход Сперцяна на шансах «Краснодара» на титул

24 июля 2026, 18:30

Быстров: травма Кордобы и уход Сперцяна не снизят шансы «Краснодара» на титул

Фото: iStock/NiseriN

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил, что уход Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» и травма нападающего Джона Кордобы не скажутся на шансах «быков» в борьбе за чемпионство. Об этом пишет Metaratings.ru.