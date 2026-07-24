Экс-полузащитник «Краснодара» раскрыл, как скажутся травма Кордобы и уход Сперцяна на шансах «Краснодара» на титул
Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил, что уход Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» и травма нападающего Джона Кордобы не скажутся на шансах «быков» в борьбе за чемпионство. Об этом пишет Metaratings.ru.
Согласно его мнению, Сперцян поступил разумно, выбрав Саудовскую Аравию для продолжения карьеры. Ему важно заработать средства на будущее. Быстров подчеркнул, что Сперцян сможет вернуться в Россию в любой момент.
Экс-полузащитник отметил, что «Краснодар» оперативно найдёт замену и продолжит борьбу за чемпионство. Быстров уверен, что травма Кордобы и уход Сперцяна не повлияют на шансы клуба занять первое место.
26 июля на стадионе «Ак Барс Арена» состоится первый тур сезона-2026/27 Российской Премьер-лиги. В этот день «Краснодар» встретится с «Рубином». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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