Фигуристка Виктория Синицына получила серьёзный порез на шоу в Москве и попала в больницу
Фигуристку Викторию Синицыну госпитализировали с раной ноги, которую она получила во время исполнения номера. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», прикладывая кадры с места события.
Свою травму спортсменка получила во время выступления на московской арене «Навка». Партнёр Синицыной, Никита Кацалапов, случайно задел её коньком во время проката. На появившемся в Сети видео можно разглядеть, как фигурист поднимает девушку на руки, осторожно избегая ранения и не касаясь низа одежды, который залит кровью. Синицына обнимает партнёра за шею, помогая себя нести.
Пострадавшую уже доставили в больницу. По информации источника Telegram-канала «РЕН ТВ», у фигуристки рваная рана голени. Синицына — чемпионка мира 2021 года, двукратная чемпионка Европы и серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в командном турнире.
Вчера «Радио 1» передавало, что блогера и телеведущую Марию Погребняк доставили в отделение полиции. Мужчина, которого она якобы сбила на автомобиле ранее, написал на неё заявление.
Читайте также: