Роботы-доставщики устроили погром на нескольких остановках
Роботы-доставщики повредили несколько автобусных остановок в Чикаго, сообщает UPI.
Первый инцидент произошёл с роботом компании Serve Robotics. Устройство врезалось в остановку, разбив стеклянную панель. После столкновения робот прекратил попытку выполнить свою изначальную задачу и остался на месте. Позже доставщик другой компании — Coco Robotics — аналогичным образом повредил другую остановку.
Представители Coco Robotics заявили, что возьмут на себя все расходы по ремонту. В Serve Robotics подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а последствия случившегося оперативно устранили.
Однако происшествия вызвали волну критики в адрес пилотной программы роботов-доставщиков. Местный житель создал петицию с требованием её остановить — инициатива уже собрала свыше 3700 подписей.
Читайте также: