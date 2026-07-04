В Роспотребнадзоре сообщили о профилактике ботулизма в летний период
Летом существует вероятность заболеть ботулизмом при употреблении неправильно законсервированных продуктов. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Для предотвращения ботулизма важно тщательно мыть овощи перед консервированием, а рыбу — перед посолом. Рекомендуется добавлять уксусную или лимонную кислоту, стерилизовать банки и крышки перед закладкой продуктов и готовить консервы в емкостях с доступом воздуха.
После открытия консервов необходимо повторно прогреть их в течение 15–20 минут. Свежую рыбу нужно быстро выпотрошить и промыть проточной водой, затем хранить в холодильнике. Не следует использовать вакуумирование для продления срока хранения мясных, рыбных и овощных продуктов.
В Роспотребнадзоре отметили, что ботулизм часто возникает при употреблении герметически закрытых домашних консервов, солений и копчений, где воздух не проникает в продукт, создавая благоприятные условия для сохранения бактерии. Вяленая, соленая и копченая рыба, приготовленная в домашних условиях, также может представлять опасность.
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