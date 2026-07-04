В Роспотребнадзоре сообщили о профилактике ботулизма в летний период

04 июля 2026, 07:13

Роспотребнадзор посоветовал тщательно промывать овощи перед консервированием

Фото: iStock/merc67

Летом существует вероятность заболеть ботулизмом при употреблении неправильно законсервированных продуктов. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.