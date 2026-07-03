Жителей Подмосковья предупредили об агрессивных лунях, защищающих гнёзда

03 июля 2026, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье сейчас выводят потомство одни из самых интересных пернатых хищников региона – луни. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Московской области.





В этот период относительно небольшие птицы становятся агрессивными. Защищая гнёзда, они могут представлять опасность для человека.



В Красную книгу региона занесено три виды луней – степной, луговой и полевой. Реже всего можно встретить степного. Это очень редкий, нерегулярно гнездящийся вид.

«Все луни обустраивают гнёзда на земле, в зарослях, поэтому человек может приблизиться к кладке вплотную и даже наступить на неё. Тогда луни бросаются на защиту, к ним могут присоединиться гнездящиеся неподалёку сородичи. Поэтому, находясь на природе, следует быть внимательнее», – предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.