Жителей Подмосковья предупредили об агрессивных лунях, защищающих гнёзда
В Подмосковье сейчас выводят потомство одни из самых интересных пернатых хищников региона – луни. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Московской области.
В этот период относительно небольшие птицы становятся агрессивными. Защищая гнёзда, они могут представлять опасность для человека.
В Красную книгу региона занесено три виды луней – степной, луговой и полевой. Реже всего можно встретить степного. Это очень редкий, нерегулярно гнездящийся вид.
«Все луни обустраивают гнёзда на земле, в зарослях, поэтому человек может приблизиться к кладке вплотную и даже наступить на неё. Тогда луни бросаются на защиту, к ним могут присоединиться гнездящиеся неподалёку сородичи. Поэтому, находясь на природе, следует быть внимательнее», – предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.В период воспитания потомства у луней проявляются интересные особенности поведения. Кладку насиживает только самка, а самец охотится и приносит пищу. Самка может принять её в гнезде, а может и вылететь навстречу супругу и вырвать у него еду, имитируя воздушную атаку.
Кормление самки самцом у лугового луня – сложный поведенческий комплекс, включающий ритуалы, чёткое распределение ролей и вокальное общение.