В Росреестре раскрыли города России с названиями всего из трех букв
В РФ насчитывается 16 городов с самыми короткими названиями — всего из трех букв. Об этом сообщили РИА Новости в Росреестре со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий, оператором которого является Роскадастр.
В список таких городов вошли Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя и Южа. Всего в России зарегистрировано 1 242 города.
Ранее в Росреестре назвали город России с самым длинным названием. Им оказался Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке.
До этого сообщалось, что в Чечне появился новый город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
