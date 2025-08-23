В Росреестре раскрыли города России с названиями всего из трех букв

23 августа 2025, 10:16

Росреестр: 16 российских городов имеют самые короткие названия

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В РФ насчитывается 16 городов с самыми короткими названиями — всего из трех букв. Об этом сообщили РИА Новости в Росреестре со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий, оператором которого является Роскадастр.