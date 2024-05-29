Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, в рамках которого будет создан открытый реестр должников по алиментам. Документ есть на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, 22 мая СФ одобрил закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам.
Отмечается, что в таком реестре могут оказаться 133 тысячи человек. Замглавы министерства юстиции Андрей Логинов пояснил, что подобная мера станет дополнительным инструментом морального воздействия. При этом речь идет только о тех, кто уже разыскивается, либо о тех, кто привлекается по «соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату».
Должника уведомят о включении в реестр в течение суток с помощью телеграммы и смс-сообщения.
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Элина Позднякова