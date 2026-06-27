В России 27 июня отмечается День молодежи
Сегодня, 27 июня, по всей стране пройдет празднование Дня молодежи-2026 в единой фестивальной концепции «Мечта. Гордость. Единство».
На фестивалях выступят молодежные движения и крупные российские компании, которые представят свои инициативы и программы для молодых людей. В специально отведенных тематических зонах будут демонстрироваться достижения России в таких областях, как наука, образование, технологии, культура, творчество, предпринимательство и другие направления.
Площадки фестиваля станут «зонами активности», где каждый сможет раскрыть свой потенциал и сделать осознанный шаг в сторону личного или командного роста: оказать гуманитарную помощь военнослужащим и их близким, стать донором крови, подать заявку на грантовый конкурс, представить свой проект или присоединиться к молодежным организациям.
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