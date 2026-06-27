Центр крови Подмосковья проведет в июле 13 выездных акций
Московский областной центр крови организует в июле 13 выездных донорских акций в городах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В период с 9:00 до 12:00 можно будет сдать кровь. В некоторых районах необходима предварительная запись. Мобильные пункты будут работать в Дубне, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Электростали, Талдоме, Пересвете, Королёве, Луховицах, Балашихе, Жуковском и Коломне.
- В Пересвете запись в чате VK для доноров.
Заведующий отделом заготовки крови для выездной работы Московского областного центра крови Никита Митькин призвал всех присоединиться к донорскому движению. Он подчеркнул важность распространения информации среди близких и друзей, чтобы вместе помочь пациентам Подмосковья.
Доноры получат компенсацию на питание в размере 1106 рублей. Также им выдадут справку, освобождающую от работы в день сдачи крови, и предоставят дополнительный оплачиваемый день отдыха. Для участия в донорской программе необходимо быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний. Участники должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и временную регистрацию, если постоянной нет.
Доноры получат компенсацию на питание в размере 1106 рублей. Также им выдадут справку, освобождающую от работы в день сдачи крови, и предоставят дополнительный оплачиваемый день отдыха. Для участия в донорской программе необходимо быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний. Участники должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и временную регистрацию, если постоянной нет.