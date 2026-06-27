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Центр крови Подмосковья проведет в июле 13 выездных акций

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови организует в июле 13 выездных донорских акций в городах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.



В период с 9:00 до 12:00 можно будет сдать кровь. В некоторых районах необходима предварительная запись. Мобильные пункты будут работать в Дубне, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Электростали, Талдоме, Пересвете, Королёве, Луховицах, Балашихе, Жуковском и Коломне.

  • В Дубне запись на сайте откроется 2 июля и 23 июля в 12:00. Чат VK для доноров Дубны.
  • В Сергиеве-Посаде запись на сайте откроется 8 июля в 12:00. Чат VK для доноров Сергиева Посада.
  • В Долгопрудном запись на сайте откроется 10 июля в 12:00. Чат VK для доноров Долгопрудного.
  • В Электростали запись на сайте откроется 14 июля в 12:00. Чат VK для доноров Электростали.
  • В Талдоме запись на сайте откроется 15 июля в 12:00. Чат VK для доноров Талдома.
  • В Пересвете запись в чате VK для доноров.
  • В Луховицах запись на сайте откроется 20 июля в 12:00. Чат VK для доноров Луховиц.
  • В Коломне запись на сайте откроется 29 июля в 12:00. Чат VK для доноров Коломны.

Заведующий отделом заготовки крови для выездной работы Московского областного центра крови Никита Митькин призвал всех присоединиться к донорскому движению. Он подчеркнул важность распространения информации среди близких и друзей, чтобы вместе помочь пациентам Подмосковья.

Доноры получат компенсацию на питание в размере 1106 рублей. Также им выдадут справку, освобождающую от работы в день сдачи крови, и предоставят дополнительный оплачиваемый день отдыха. Для участия в донорской программе необходимо быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний. Участники должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и временную регистрацию, если постоянной нет.
Екатерина Коршунова

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