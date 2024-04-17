В России анонсировали расширение программы социальной газификации

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Правительство России расширит программу социальной газификации на садоводческие товарищества (СНТ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков, которые расположены вблизи газифицированных населённых пунктов.
Заявку на подключение может подать как собственник дачного участка, так и председатель СНТ. Заявка должна подаваться вместе с прикреплённым протоколом. Решение о её подаче принимается всеми членами товарищества в ходе общего собрания.
Напомним, что о необходимости расширения программы социальной газификации в ходе послания Федеральному собранию сообщил президент России Владимир Путин.
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Заявку на подключение может подать как собственник дачного участка, так и председатель СНТ. Заявка должна подаваться вместе с прикреплённым протоколом. Решение о её подаче принимается всеми членами товарищества в ходе общего собрания.
Напомним, что о необходимости расширения программы социальной газификации в ходе послания Федеральному собранию сообщил президент России Владимир Путин.
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Анастасия Чинкова