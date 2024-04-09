В России арестовали экс-депутата из Норвегии за наёмничество в ВСУ

Фото: iStock/Zolnierek
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по статье о наёмничестве. На сайте суда опубликована карточка её дела.
Ранее МВД России объявило Эйру в розыск. На сайте отмечается, что она разыскивается по уголовной статье, однако её конкретный номер не указан.
При этом в суде ей вменяют преступление по статье Уголовного кодекса РФ о наёмничестве. Согласно ей, женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.
Отметим, что Сандра Эйра с 2017 по 2021 годы была депутатом Саамского парламента Норвегии. После истечения срока полномочий она эмигрировала в США, где вышла замуж за американского военного Джеймса Риза Стейли.
После начала СВО на Украине Эйра вступила в Интернациональный легион Украины и присоединилась к отряду бывших спецназовцев из США и Великобритании.
Читайте также:
Иностранные наёмники предпочитают отсиживаться за спинами военных ВСУ
Наёмники из Франции боятся воевать и сидят в тылу
В попытке прорыва диверсантов в Россию участвовали иностранные наёмники
При этом в суде ей вменяют преступление по статье Уголовного кодекса РФ о наёмничестве. Согласно ей, женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.
Отметим, что Сандра Эйра с 2017 по 2021 годы была депутатом Саамского парламента Норвегии. После истечения срока полномочий она эмигрировала в США, где вышла замуж за американского военного Джеймса Риза Стейли.
После начала СВО на Украине Эйра вступила в Интернациональный легион Украины и присоединилась к отряду бывших спецназовцев из США и Великобритании.
Читайте также:
Иностранные наёмники предпочитают отсиживаться за спинами военных ВСУ
Наёмники из Франции боятся воевать и сидят в тылу
В попытке прорыва диверсантов в Россию участвовали иностранные наёмники
Анастасия Чинкова