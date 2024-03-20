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Наёмники из Франции боятся воевать и сидят в тылу

Рогов: Наёмники из Франции сидят в тылу ВСУ в Запорожье и боятся воевать
20 марта 2024, 15:10
Фото: iStock/Stadtratte

Фото: iStock/Stadtratte

Французские военные в составе иностранного легиона ВСУ боятся воевать с российской армией, поэтому стараются выполнять командные функции в тылу. Об этом рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
«Французы есть в (городе — ред.) Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он также пояснил, что это французские военные, которые на родине формально ушли в отпуск или отставку.


Рогов рассказал, что в иностранном легионе на запорожском направлении кроме наёмников из Франции, замечены и британцы. Однако и тех, и других там не много.По его словам, иностранные подразделения ВСУ состоят из польских, грузинских наемников, а также боевиков из запрещённых в РФ террористических группировок. В их составе преобладают уроженцы Северного Кавказа.

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Рогов рассказал об иностранных наёмниках в рядах ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: на Запорожском направлении воюют наемники из Франции, Польши и Грузии
20 марта 2024, 15:01

Фото: iStock/breakermaximus

На Запорожском направлении замечены наёмники из Франции, Польши, Грузии, а также уроженцы Кавказа, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом рассказал координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
Он уточнил, что в иностранном легионе на запорожском направлении кроме наёмников из Франции, замечены и британцы. Однако и тех, и других там не много, отметил Рогов. По его словам, иностранные подразделения ВСУ состоят из польских, грузинских наемников, а также боевиков из запрещённых в РФ террористических группировок. В их составе преобладают уроженцы Северного Кавказа.

«Польские, французские и британские наемники изначально прибыли в оккупированную ВСУ часть Запорожской области как командные расчеты для управления сложными видами вооружений, такими как гаубица М-777, ракетный комплекс «HIMARS», Storm Shadow/SCALP и прочие», — пояснил Рогов в беседе с РИА Новости.

В начале марта в ГУР Украины заявляли, что на стороне украинской армии воюют наёмники из 50 разных государств. В ведомстве отметили, что в состав международного легиона входят военные из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

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#военные
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#рф
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За три дня выборов на территории России сбили 419 БПЛА и 67 реактивных снарядов ВСУ
Шойгу: за время выборов сбиты 419 БПЛА и 67 реактивных снарядов ВСУ
20 марта 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

За три дня президентских выборов на территории России системы ПВО сбили 419 украинских беспилотника и 67 реактивных снарядов. Об этом в рамках коллегии Минобороны сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
«С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — заявил Шойгу.

По его словам, эта информация была известна украинскому командованию и западным советникам.

Министр обороны отметил, что для безопасности на правительственных и социальных объектах была усилена охрана и укреплена система ПВО.

Всего за время выборов удалось сбить 419 беспилотника и 67 реактивных снарядов, уточнил Шойгу.

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«Мы можем ответить тем же»: Путин – об ударах ВСУ по Белгороду
Путин: мы могли ответить тем же на удары ВСУ по Белгороду
20 марта 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Россия могла бы симметрично ответить на удары ВСУ по Белгороду. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что Москва не будет повторять действия украинской армии и наносить удары по гражданским объектам и мирному населению, поскольку Россия имеет свои взгляды и планы на этот счёт.

Путин подчеркнул, что власти сделают всё необходимое для обеспечения безопасности жителей Белгорода и всего региона, в том числе территорий, находящихся около границы с Украиной. Также будет оказана поддержка россиянам, уже пострадавшим от действий ВСУ.

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Шойгу раскрыл потери ВСУ в зоне СВО с начала 2024 года
Шойгу: Потери ВСУ с начала 2024 года превысили 71 тыс. человек
20 марта 2024, 14:19

Фото: сайт Кремля

Потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тысячу человек. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
«Потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц вооружения», — заявил Шойгу.

Он отметил, что данная цифра в три раза превышает потери украинской армии за аналогичный период 2023 года.

Министр обороны также добавил, что из-за больших потерь в рядах ВСУ чаще стали фиксироваться случаи дезертирства, а также мародёрства в отношении мирного населения.

Шойгу подчеркнул, что армия России и далее продолжит улучшать достигнутые успехи, а также наращивать огневое воздействие на объектыВСУ.

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Глава батальона наемников рассказал, сколько румын и молдаван воюют за ВСУ
Наемник с позывным «Гетодак»: В ВСУ находятся по 50 румын и молдаван
20 марта 2024, 13:15

Фото: istock / Anna_Anikina

Лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным Гетодак заявил, что в рядах ВСУ воюет около 100 румын и молдаван. Об этом пишет румынское издание Ziarul de Iasi.
«На данный момент в ВСУ зачислено не более 50 румын и почти столько же молдаван. Не все из них находятся на переднем крае», — сообщил наёмник .
Он уточнил, что некоторые румыны числятся в батальоне Getica, а вторая часть — в других батальонах международного Легиона обороны Украины. Как утверждает Гетодак, батальон недостаточно оснащен вооружением.

До этого стало известно, что Вооружённые силы России ликвидировали порядка сотни иностранных наёмников в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее Минобороны сообщало, что за всё время проведения СВО на Украине было уничтожено 5 962 иностранных наёмника, большая чатсь которых является гражданами Польши.

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#военные
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Оператор дрона ВС РФ поразил солдата ВСУ, убившего раненого сослуживца — видео
20 марта 2024, 11:37

Фото: iStock/valio84sl

Российский беспилотный летательный аппарат заснял, как украинский военный стреляет по своему сослуживцу, который, возможно, получил тяжелое ранение и не мог самостоятельно двигаться вперед. Солдат ВСУ расстрелял раненого товарища, после чего был наказан российским FPV-дроном. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Кирилл Федоров.
Федоров поделился, что убийство раненого украинского военного его же сослуживцем было заснято с помощью FPV-дрона добровольцев из Татарстана, который принимает участие в боевых действиях. Солдаты ВС РФ, увидев этот бесчеловечный поступок, решили наказать противника.

Отмечается, что украинский убийца был ликвидирован операторами FPV-дрона.



Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пленный боец ВСУ рассказал об отправленных в Авдеевку больных и стариках
Военнопленный Чобан: ВСУ отправляли в Авдеевку стариков и больных
20 марта 2024, 10:37

Фото: istock / Diy13

В ВСУ набирают много пожилых и больных мужчин. Об этом рассказал военнопленный украинский солдат, передабт «Известия».
Военный заявил, что проходил подготовку в Киевской области около Белой Церкви. Как утверждает пленный, до отправления на фронт у них не было строевой подготовки, только «постреляли пару раз из автоматов по мишеням».

«Так и берут всех подряд. Одни старики и больные попались. Мы там и не бегали, ходили туда-сюда. Ноги болят, куда бегать. Потом научили разбирать и складывать автомат. А потом оттуда забрали прямо в Авдеевку», — рассказал боец.
Чобан отметил, что в его подразделении витало настроение, «как будто никому это не надо».

Помимо этого, ряд украинских военных находятся на своих позициях по несколько месяцев, поскольку их не на кого заменить. Из-за этого в украинской армии чувствует усталость, отметил солдат.

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#солдат
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Производитель оружия заявил об индустриальной «войне мощностей» с Россией
Глава Nammo Брандтцег: в Европе производителям оружия не хватает мощностей
20 марта 2024, 10:37

Фото: iStock/megaflopp

Исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег заявил, что Европе следует сделать доступнее производственные мощности для предприятий оборонной промышленности, в том числе оборудование и электроэнергию, передает Financial Times.
Брандтцег подчеркнул, что европейские страны живут в «режиме мирного времени», при этом значительная часть оборонной промышленности после начала украинского противостояния увеличила объемы производства. По его мнению, правительству Европы нужно рассмотреть законодательство, которое позволит наделить главу государства полномочиями приказать компаниям отдавать приоритет госконтрактам.

Ранее сообщалось, что Пентагон должен в срочном порядке восполнить запасы оружия и боеприпасов на своих армейских складах на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Спасший командира танка «Алёша» от взрыва гранаты награжден орденом Мужества
20 марта 2024, 09:34

Фото: iStock/Evgeny555

Военнослужащего Сергея Солёнова наградили орденом Мужества, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
В ведомстве сообщили, что Солёнов спас боевого товарища, который позже стал Героем России. Военный увидел, как над его товарищем кружит вражеский дрон, бросился на него и закрыл своим телом.

«Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии», - рассказал спасённый Солёновым Александр Леваков.

Позже Леваков стал командиром легендарного танка «Алёша», который в одиночку отразил атаку противника на Запорожском направлении. Тогда «Алёша» уничтожил восемь единиц вражеской техники.

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