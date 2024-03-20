Наёмники из Франции боятся воевать и сидят в тылу

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Французские военные в составе иностранного легиона ВСУ боятся воевать с российской армией, поэтому стараются выполнять командные функции в тылу. Об этом рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
«Французы есть в (городе — ред.) Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он также пояснил, что это французские военные, которые на родине формально ушли в отпуск или отставку.
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Элина Позднякова