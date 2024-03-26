Иностранные наёмники предпочитают отсиживаться за спинами военных ВСУ

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Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, перестали появляться на передовой и предпочитают отсиживаться за на второй-третьей линиях обороны. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова передаёт РИА Новости.
«На херсонском направлении наемники встречаются, но их не так много. Как сообщают наши военные, на передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши. Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях», — сказал он.
Он также рассказала, что в последнее время на Херсонском направлении были замечены только польские наемники, хотя ранее встречались и грузины. Таким образом, по словам Сальдо, наёмников из других стран стало однозначно меньше, чем было ранее.
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Элина Позднякова