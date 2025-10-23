В России автономный автомобиль впервые проехал самостоятельно 400 км
Автономный автомобиль «Яндекса» впервые в России самостоятельно совершил поездку по маршруту Москва — Тула — Москва. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По информации разработчиков, протяжённость маршрута составила почти 400 километров и включала городские улицы, региональные дороги и федеральную трассу М-4 «Дон». Поездка прошла полностью в автономном режиме — водитель-испытатель находился за рулём, но ни разу не вмешался в управление.
Машина успешно преодолевала сложные участки пути: маневрировала в плотном трафике, объезжала дорожные работы, уступала дорогу общественному транспорту и проходила пункты оплаты проезда с использованием транспондера.
В компании отметили, что технология автономного управления построена на нейросети-трансформере, которая обучена на данных о поведении опытных водителей. Система предсказывает действия участников движения и прокладывает оптимальную траекторию с учётом прогноза.
