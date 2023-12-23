В России более 4,9 млн должников не смогут выехать за границу

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В РФ почти 5 млн человек ограничены в выезде за рубеж из-за долгов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
В 2017 году перед Новым годом из-за долгов невыездными были 1,8 млн россиян. В 2018 году —3 млн. В 2022 году ограничения коснулись 8 млн должников.
Ранее сообщалось, что 18 самолетов, которые направлялись в Сочи, сменили курс и приземлились в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Росавиации. Инцидент произошёл с 18 российскими лайнерами в субботу, 23 декабря. Из-за сильного бокового ветра и осадков, самолёты не смогли приземлиться в сочинском аэропорту и сели в ближайших аэропортах.
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«В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников», —сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 18 самолетов, которые направлялись в Сочи, сменили курс и приземлились в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Росавиации. Инцидент произошёл с 18 российскими лайнерами в субботу, 23 декабря. Из-за сильного бокового ветра и осадков, самолёты не смогли приземлиться в сочинском аэропорту и сели в ближайших аэропортах.
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Мария Фирсова