Радио1
Главная / Новости / Общество/ В России более 4,9 млн должников не смогут выехать за границу

В России более 4,9 млн должников не смогут выехать за границу

23 декабря 2023, 15:05
Фото: istockphoto/.YakobchukOlena

Фото: istockphoto/.YakobchukOlena

В РФ почти 5 млн человек ограничены в выезде за рубеж из-за долгов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников», —сказано в сообщении.

В 2017 году перед Новым годом из-за долгов невыездными были 1,8 млн россиян. В 2018 году —3 млн. В 2022 году ограничения коснулись 8 млн должников.

Ранее сообщалось, что 18 самолетов, которые направлялись в Сочи, сменили курс и приземлились в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Росавиации. Инцидент произошёл с 18 российскими лайнерами в субботу, 23 декабря. Из-за сильного бокового ветра и осадков, самолёты не смогли приземлиться в сочинском аэропорту и сели в ближайших аэропортах.

Читайте также:

Немка побывала в России и объяснила, почему завидует русским женщинам

Россиянка рассказала, какие типажи женщин любят итальянцы

Турист побывал в Монголии и удивился культу грудного молока в стране
#долги
#россия
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер композитор Кажлаев
23 декабря 2023, 15:48

Фото: istock / SergeyPankratov

92-летний Герой Труда РФ, народный артист СССР композитор Мурад Кажлаев скончался в Дагестане.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе республиканского министерства культуры.

«К сожалению, в Дагестане скончался Мурад Кажлаев», - заявил собеседник агентства.
Как сообщила ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, творческое наследие Мурада Кажлаева явилось одним из самых высоких достижений культуры Дагестана XX века. Оно навсегда останется предметом национальной гордости.

«Всю свою жизнь Мурад Магомедович уделял самое серьезное внимание профессиональной подготовке молодых музыкантов. И венцом этой кропотливой работы стало создание республиканской школы для особо одаренных детей имени композитора, которой Мурад Кажлаев руководил до последних дней», - сказала Зарема Бутаева.
Мурада Кажлаева похоронят рядом с его женой на махачкалинском кладбище на улице Танкаева.

Композитор Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года. Является основоположником дагестанской композиторской школы, автором первого национального балета «Горянка» (по поэме Расула Гамзатова).

Был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, худруком Дагестанской государственной филармонии, худруком и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Читайте также:

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Актер из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет
#музыкант
#композитор
#новости
#общество
#дагестан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пробка из 300 автомобилей образовалась на границе России и Польши
23 декабря 2023, 15:02

Фото: iStock/alexandragl1

Огромная пробка из автомобилей с иностранными госномерами образовалась на польско-российской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».
По данным издания, затор образовался на въезде в Калининград со стороны Польши. В нём стоят свыше 300 автомобилей, которые уже более суток ожидают прохождения границы.

Отмечается, что большая часть автомобилей имеют номера Германии. Также есть машины с чешскими и бельгийскими госномерами.

Ранее заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что Польша должна стать лидером Евросоюза. Для этого, по его словам, у страны есть все возможности. К тому же, Польша тратит значительно больше средств на оборонные нужды, в отличие от других стран ЕС.

Читайте также:

На российско-литовской границе образовалась очередь из нескольких десятков грузовиков

Украина отправила ноту в МИД Польши после гибели водителя фуры на границе

У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток
#польша
#россия
#пробки
#граница
#калининград
#автомобили
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России предложили запретить учителям пользоваться телефонами на уроке
Омбудсмен Мороков предложил запретить учителям пользоваться телефонами на уроке
23 декабря 2023, 12:50

Фото: iStock/undefined undefined

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков предложил распространить запрет на использование телефона во время уроков на учителей. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что должны соблюдаться равные условия, поэтому, запрещая использование телефонов детьми, необходимо сделать то же самое в отношении педагогов.

Мороков добавил, что телефоны оказывают негативное влияние на образовательный процесс, мешая свободному взаимодействию между учениками и учителем и влияя на сосредоточенность.

Вместе с тем, омбудсмен призвал правильно подойти к реализации таких мер. Приказа от директора может быть недостаточно, поскольку вероятно оказание противодействия и устраивание демонстрационных акций.

Читайте также:

Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школе

Совфед одобрил закон об ограничении использования смартфонов в школах

Психолог Деулин заявил о пользе запретов смартфонов в школах
#запрет
#учителя
#телефоны
#образование
#омбудсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине хотят запретить салат оливье и селёдку под шубой
23 декабря 2023, 12:37

Фото: iStock/DronG

На Украине предложили запретить приготовление и продажу салата оливье и селёдки под шубой. Об этом сообщает издание «Украина.ру».
Отмечается, что украинские активисты подготовили петицию, согласно которой следует запретить указанные блюда на территории государства. Своё предложение авторы инициативы объясняют тем, что оливье и селёдка под шубой являются русскими блюдами, частью культуры страны, а значит, негативно влияют на уровень патриотизма украинцев.

Петиция была направлена в украинское министерство культуры. В тот момент, когда о ней начали писать СМИ, наблюдалось 37 подписей.

Читайте также:

На Украине уволили старосту села за защиту памятника советскому солдату

Журналист украинского ТВ решил бежать в Европу и не возвращаться домой

В Германии украинцы оказались в холодном подвале после скандала в магазине
#украина
#блюда
#запрет
#россия
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе приостановлено движение морского транспорта
23 декабря 2023, 10:33

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В Севастопольской бухте из-за погоды временно прекратили работать катера и паром.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Паром и катера в местной бухте прекратили работу с утра субботы, 23 декабря. Сообщается, что на площадях Захарова и Нахимова организовали сообщение маршрутных автобусов, соединяющих две части города.

Ранее сообщалось, что на пляже в Севастополе местная жительница обнаружила разбившийся украинский беспилотник «Бобер», который рухнул из-за перегруза взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте также:

В Минобороны Украины заявили о планах вернуть Крым в 2024 году

На пляже в Севастополе разбился дрон ВСУ из-за перегруза взрывчаткой

Две гранаты обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе
#севастополь
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У телеведущего Николая Дроздова началась ремиссия
23 декабря 2023, 10:11

Фото: istockphoto/sudok1

86-летний Николай Дроздов борется с онкозаболеванием. Врачи диагностировали рак предстательной железы.
Shot сообщает, что курсы химиотерапии, препараты, витамины, а также обследования, капельницы и диета. Показатели пришли в норму, прогрессировать болезнь перестала. В данный момент врачи особенно пристально следят за сердцем телеведущего — после пройденного лечения возникли некоторые отклонения.

Как сообщила SHOT супруга Дроздова Татьяна Петровна, Новый год с Николаем Николаевичем встретят вдвоем на даче. Семейная пара будет гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом.

«В этом году обойдемся веточкой, а ёлочки есть и на участке, только к ним трудно сейчас подойти — много снега», —рассказала супруга телеведущего.
Читайте также:

Актриса Дмитриева со студентами МХАТа показали сказку детям из онкодиспансера

В России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака

Подмосковные врачи удалили мужчине крупную мозговую аневризму в форме сердца
#новости
#россия
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Аэрофлот» запустил тест-перевозку животных на соседнем пассажирском кресле
23 декабря 2023, 09:47

Фото: istockphoto/Ryan Jello

В пресс-службе Аэрофлота заявили, что компания проводит тестирование сервиса перевозки животных в контейнере на соседнем с хозяином кресле.
Пассажир сможет перевезти на соседнем месте только один контейнер с животным или птицей в эконом-классе, Комфорт или Бизнес. Но на некоторых самолетах возможны ограничения. Животное запрещено вынимать из переноски во время полёта.

«Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В классе Бизнес на самолётах Airbus A350 размещение контейнера возможно только в среднем блоке кресел на нечётных рядах», –сообщили в пресс-службе.
Масса контейнера с питомцем не может превышать 15 кг. Животное должно иметь возможность встать в переноске в полный рост и повернуться вокруг себя. Контейнер должен вплотную прикрепляться к сиденью ремнем безопасности.

Тестовый этап перевозки животных будет проходить на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года. После авиакомпания, возможно, продлит услугу на постоянной основе.

Читайте также:

«Аэрофлот» урегулировал спор по 28 самолётам с лизингодателями

«Умерший» пассажир «Уральских авиалиний» внезапно пришёл в себя

S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолётам с европейскими лизингодателями
#самолёты
#новости
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист Нечаева назвала минусы увольнения перед Новым годом
Юрист Нечаева: январские рабочие дни являются «дорогими»
23 декабря 2023, 08:45

Фото: istockphoto/Tzido

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, выгодно ли увольняться прямо перед Новым годом, и входят ли праздничные дни в дни отработки.
«Известия» пишут, что, по словам специалиста, если сотрудник решил уйти по собственному желанию и написал заявление с 19 по 23 декабря, то двухнедельный срок уведомления завершится в период новогодних каникул. Праздничные дни войдут в две недели отработки.

«Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов»,- уточняет Татьяна Нечаева.
Если работник уже нашёл новое место работы, то выгоднее оформить трудовые отношения с 1 января. В противном случае будет считаться, что сотрудник работал не полный месяц, и зарплата будет ниже.

Зачастую в компаниях выплачивают годовой бонус. Обычно в договоре или локальном акте указано, что премия не выплачивается, если сотрудник уволен на момент выплаты премии. Порой сам сотрудник или компания не могут выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения суда это спорная ситуация, поэтому лучше её не создавать и увольняться после выплаты премии.

Читайте также:

Глава французского минздрава ушел в отставку из-за несогласия по мигрантам

В «Уральских авиалиниях» опровергли увольнение пилотов, посадивших борт в поле

В Минтруде предложили обеспечить бесплатное переобучение всем россиянам
#работа
#карьера
#новости
#общество
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о «новогодней» уловке мошенников
Эксперт Избаенков: Мошенники под Новый год рассылают фейковые письма о доставке
23 декабря 2023, 06:36

Фото: iStock/fizkes

​Директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков рассказал, что с приходом новогодних праздников активизируются кибермошенники. Одной из основных техник обмана в это время является рассылка поддельных писем якобы от служб доставки, пишет РИА Новости.
«С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана - использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что злоумышленники зачастую использую «технику страха», вынуждая пользователя перейти по ссылке или открыть вложение. Например, в письме говорится, что посылку вернут обратно, если немедленно не совершить какие-либо действия.

«Если в письме предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию», — заключил специалист.

Читайте также:

Глава Сбербанка Греф перечислил основные способы обмана россиян мошенниками

Baza: Мошенники обманули телеканал RT на 45 тысяч долларов

Автоэксперт Сажин раскрыл, как определить автоподставщиков на дороге
#мошенники
#карты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф