Немка побывала в России и объяснила, почему завидует русским женщинам

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Тревел-блогерша поговорила со знакомой немкой, которая назвала пять особенностей жизни в России, поразивших её.
По словам немки, она завидует русским женщинам. Впечатлениями иностранки блогер поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».
Немка Мари рассказала, что в восторге от круглосуточных супермаркетов.
Немку удивило и отношение российских бабушек к внукам.
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Немка Мари рассказала, что в восторге от круглосуточных супермаркетов.
«Это просто мечта любой хозяйки! Не нужно закупаться товарами, как у нас в Германии, потому что это доступно в любое время суток. Сел в машину, приехал и купил. Очень удобно!» — говорит Мари.Также Мари осталась под впечатлением от того, что есть возможность в любое время суток заказать готовую еду.
«Столько салатов, горячие блюда, закуски, выпечка! Зачем ты тогда готовишь?» —спрашивает иностранка свою собеседницу.Ещё один плюс жизни в России, как считает Мари, —это быстрая доставка продуктов и товаров на дом. В Германии тоже существуют такие сервисы, но менее доступные и оперативные.
Немку удивило и отношение российских бабушек к внукам.
«В Германии не принято, чтобы пенсионеры нянчились с детьми своих детей. Выходя на пенсию, они живут для себя, путешествуют, отдыхают», —отмечает блогерша.Также Мари удивила помощь семьям от государства. По словам немки, у неё на родине нет единовременной выплаты маткапитала, а существует только ежемесячное пособие на детей до их 18-летия. Немка считает, что разовая материальная помощь гораздо удобнее, так как эту сумму можно израсходовать, например, на покупку жилья.
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Мария Фирсова