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Россиянка рассказала, какие типажи женщин любят итальянцы

20 декабря 2023, 09:34
Фото: istockphoto/EnginKorkmaz

Фото: istockphoto/EnginKorkmaz

Российская тревел-блогерша, которая живёт в Италии, рассказала о любимых у итальянцев женских типажах.
Своим наблюдением она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам блогера, итальянцы предпочитают брюнеток.


«Есть и статистика по регионам: итальянцам на севере больше нравятся брюнетки, а итальянцам на юге — блондинки», —пишет россиянка.
По её словам, для итальянцев фигура женщины имеет большое значение. Итальянцы предпочитают женственный стиль.

«Итальянки любят ходить в пальто, носить шарфики, платки, очки и аксессуары, и если вы хотите привлечь внимание итальянских мужчин и получать восхищенные взгляды или «чао, белла!» вслед, то одежда здесь играет далеко не последнюю роль», — говорит путешественница.
Также девушка отметила, что итальянцев не особо привлекают женщины, активно проявляющие инициативу якобы они создают впечатление легкодоступных. А вот финансовая независимость и самостоятельность в глазах итальянцев плюс, а не недостаток.

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Немка побывала в России и объяснила, почему завидует русским женщинам
19 декабря 2023, 09:08

Фото: istockphoto/romrodinka

Тревел-блогерша поговорила со знакомой немкой, которая назвала пять особенностей жизни в России, поразивших её.
По словам немки, она завидует русским женщинам. Впечатлениями иностранки блогер поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Немка Мари рассказала, что в восторге от круглосуточных супермаркетов.

«Это просто мечта любой хозяйки! Не нужно закупаться товарами, как у нас в Германии, потому что это доступно в любое время суток. Сел в машину, приехал и купил. Очень удобно!» — говорит Мари.
Также Мари осталась под впечатлением от того, что есть возможность в любое время суток заказать готовую еду.

«Столько салатов, горячие блюда, закуски, выпечка! Зачем ты тогда готовишь?» —спрашивает иностранка свою собеседницу.
Ещё один плюс жизни в России, как считает Мари, —это быстрая доставка продуктов и товаров на дом. В Германии тоже существуют такие сервисы, но менее доступные и оперативные.

Немку удивило и отношение российских бабушек к внукам.

«В Германии не принято, чтобы пенсионеры нянчились с детьми своих детей. Выходя на пенсию, они живут для себя, путешествуют, отдыхают», —отмечает блогерша.
Также Мари удивила помощь семьям от государства. По словам немки, у неё на родине нет единовременной выплаты маткапитала, а существует только ежемесячное пособие на детей до их 18-летия. Немка считает, что разовая материальная помощь гораздо удобнее, так как эту сумму можно израсходовать, например, на покупку жилья.

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Турист побывал в Монголии и удивился культу грудного молока в стране
19 декабря 2023, 08:07

Фото: istockphoto/luamduan

Российский тревел-блогер отправился в Монголии и рассказал о культе грудного молока в стране.
Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен». По словам путешественника, в Монголии у матерей принято кормить детей грудью до школы.

«Стандартным сроком грудного вскармливания в Монголии является возраст ребенка 5-6 лет, т.е. до школы. Но многие матери максимально продлевают этот срок, вплоть до 8-9 лет!» —рассказывает россиянин.
Трепетное отношение к грудному вскармливанию связано с историческими условиями. В условиях относительной бедности рациона кочевника грудное молоко было единственным продуктом, которое подходило для пищеварительной системы ребенка. Молоко благотворно влияло на здоровье и развитие.

Вторая причина популярности такого молока в Монголии, по мнению путешественника, — вера местных жителей в то, что именно грудное молоко даёт силы мальчикам, которые хотят в будущем стать отличными борцами.

«Настоящим борцом он сможет быть, только если вырос на грудном молоке. И наоборот, если рано прекратить его им кормить, парень будет хилым, слабым, с мягким характером и будет уступать всем и во всем. И переубедить, что эти вещи могут быть не связаны, их невозможно!» — говорит турист.
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#туристический маршрут
#молоко
#дети
#родители
#новости
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Москвичи чаще других жителей РФ посещали Петербург в 2023 году
18 декабря 2023, 19:53

Фото: istockphoto.com/encrier

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга перечислил топ регионов РФ, жители которых выбирают для своих поездок Северную столицу в этом году. Лидером этого рейтинга оказалась Москва.
Отмечается, что столица заняла первое место в топе с результатом 22,5%.

На втором месте расположилась Московская область с результатом 6,1%, а на третьем — Псковская область.

Как передаёт «Петербургский дневник», за тройкой лидеров следует Республика Карелия, Нижегородская область, Краснодарский край, Тверская область и Татарстан.

Кроме того, отмечается, что Санкт-Петербург в этом году посетили 9,4 млн туристов.

Ранее в пресс-службе Tutu сообщили, что чаще всего отельных бронирований было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

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#регион
#столица
#россияне
#петербург
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У Главного храма Вооружённых сил откроют фестиваль «Наша зима»
18 декабря 2023, 13:06

Фото: Минкульт МО

Главный каток Подмосковья, расположенный на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил России, начнёт работу 24 декабря. В 16:30 там пройдёт торжественное открытие фестиваля «Наша зима», сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Старт первому катанию дадут Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгут огни на большой ёлке. Все пять елей фестивальной площадки, накрытых стометровым световым шатром, заиграют новогодними красками. На льду выступят профессиональные фигуристы, для юных устроят театрализованное шоу», – говорится в сообщении. 
В дни новогодних праздников гостей ждут катание на катке и с тюбинговых горок, выставка ледяных фигур, катание на упряжках хаски и другие активности. Желающие смогут принять участие в мастер-классе «Игрушки зимы».
 
Каток будет открыт каждый день с 10 до 22 часов. Катание и прокат коньков будут бесплатными. 
 
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В Коломне откроется выставка «Европейская живопись XVII – XVIII веков»
18 декабря 2023, 13:03

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

21 декабря в Коломне открывается выставка «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII – XVIII веков». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 21 декабря в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».

В рамках экспозиции для посетителей будут показаны свыше 30 картин таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен и Франс Снайдерс.

Также гости и жители региона смогут окунуться в период расцвета натюрморта в европейской живописи в XVII–XVIII века.

«Внимание живописцев того времени было сосредоточено на предметах и объектах видимого мира<…> Но нередко в визуальный рассказ о «метровой» натуре вплетались изображения живых свидетелей и участников: кухарок, торговцев, охотников, птиц, дерущихся котов и собак. В интерпретации голландских и фламандских мастеров, а также их немецких, французских, итальянских последователей натюрмортные композиции развивались от простых постановок отдельных предметов до роскошных многоуровневых барочных конструкций с бархатными драпировками и богатыми предметами мебели», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что время посещения, цену и количество билетов можно найти на официальном сайте коломенского музея.

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#дом
#жители
#коломна
#подмосковье
#искусство
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Посол гостеприимства Подмосковья представила регион на встрече сообщества
15 декабря 2023, 18:12

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Посол гостеприимства Московской области Екатерина Понкратова представила регион на встрече региональной команды проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она состоялась в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус», сообщили в пресс-службе организаторов.
Послы гостеприимства России и представители органов власти, курирующих туризм в 48 регионах, обменивались опытом, налаживали контакты, строили совместные планы развития туристического сообщества на будущий год. 

Проект «Мастера гостеприимства» – часть программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он направлен на поддержку талантливых специалистов индустрии гостеприимства, кадровое обеспечение отрасли.
«В 75 регионах страны выбраны послы гостеприимства, которые объединяют неравнодушных к развитию территории России людей, создают для гостей атмосферу душевности и радушия. На встречу приехали лидеры туриндустрии 48 субъектов Федерации. Встречи сообщества – это огромная площадка для обмена опытом, презентации лучших региональных практик и построение планов», – отметил первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
На встрече сообщества проекта «Мастера гостеприимства» участники провели анализ туристической привлекательности, сильных и слабых сторон своих федеральных округов. В рамках программы прошла серия образовательных сессий. 
 
Подать заявку в главный кадровый туристический проект страны «Мастера гостеприимства» можно на сайте до 25 декабря.

Глобальная цель проекта – раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на новый уровень. 
 
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#подмосковье
#московская область
#туризм
#мастера гостеприимства
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Tutu: Чаще всего россияне бронировали отели в Москве и Петербурге
15 декабря 2023, 17:30

Фото: istockphoto.com/kadmy

В пресс-службе Tutu сообщили, что чаще всего отельных бронирований было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
«Останавливаются в Москве, как правило, на две ночи, а за ночь платят в среднем 4 169 рублей. В Санкт-Петербурге за ночь платят в среднем 4 060 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на три ночи», — приводит Газета.ру текст исследования.

Следующим по популярности бронирования отелей идёт Сочи, а за ним — Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Волгоград, Владивосток.

А вот из зарубежных направлений весьма популярны оказались Беларусь и Турция. Далее в этом рейтинге следуют Казахстан, Армения, Узбекистан, Абхазия и Грузия.

Согласно проведённому компанией опросу, 95,8% бронирований приходилось на Россию, и лишь 4,2% — на зарубежные направления.

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#город
#туризм
#отель
#бронирование
#россия
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На Колыме может появится курортный сбор для туристов
15 декабря 2023, 16:32

Фото: istockphoto.com/andzher

Власти Магаданской области заявили о планах ввести курортный сбор для туристов.
Так, в министерство культуры и туризма региона отметили, что средства пойдут на развития туристической сферы и престижа Магаданской области.

«Продолжается модернизация материально-технической базы в сфере туризма. Речь будет идти не о многомиллионных вливаниях в отрасль за счёт курортного сбора. Здесь вопрос в наиболее эффективном расходовании поступающих средств. Рассматривается возможность направления сборов на системное продвижение туристического потенциала и положительного имиджа Магаданской области», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в ведомстве.

При этом, там отметили, что окончательного решения по этому вопросу ещё не принято, а работа в этом направлении будет начата только после тщательной оценки и проверки всех факторов экспертами отрасли.

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#туризм
#налоги
#россия
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Комик Долгополов, переехавший в Германию, пожаловался на цены и налоги
15 декабря 2023, 13:29

Фото: istockphoto/elxeneize

Стендап-комик Александр Долгополов, который переехал в Германию, жалуется на высокие цены и большие налоги в Берлине.
Об этом он рассказал в разговоре с юмористами Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Гариком Оганисяном. Видео доступно на YouTube.

По словам Долгополова, в Берлине очень дорогое жилье. 

«Квартира, в которой я живу, — это мое самое дорогое жилье в жизни. Это маленькая однушка, очень маленькое жилье», —говорит комик. 
Также юморист утверждает, что мигрантам в Берлине слишком дорого жить. 

«Здесь обязательно надо платить страховку — это в среднем 200-300 евро в месяц», —сказал Долгополов и уточнил, что за отсутствие страховки могут депортировать.
Александра Долгополова удивили в Германии и большие налоги. 

«Вплоть до 40% налогов нужно платить. Помимо подоходного налога, здесь всякие безумные налоги. Налог на радио ты должен платить, даже если ты не слушаешь радио, налог на религию, если ты верующий человек», — рассказал Александр Долгополов. 
Ранее сообщалось, что известный комик, экс-резидент Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, переехавший в США, продал московскую квартиру.

Telegram-каналу SHOT пишет, что Незлобин с семьей уехал из Россию после начала СВО на Украине. В конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Она находится в доме, который был построен на улице Каретный ряд по спецпроекту для работников Большого театра. 

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#германия
#шоу-бизнес
#новости
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