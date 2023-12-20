Россиянка рассказала, какие типажи женщин любят итальянцы

Фото: istockphoto/EnginKorkmaz
Российская тревел-блогерша, которая живёт в Италии, рассказала о любимых у итальянцев женских типажах.
Своим наблюдением она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».
По словам блогера, итальянцы предпочитают брюнеток.
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По словам блогера, итальянцы предпочитают брюнеток.
«Есть и статистика по регионам: итальянцам на севере больше нравятся брюнетки, а итальянцам на юге — блондинки», —пишет россиянка.По её словам, для итальянцев фигура женщины имеет большое значение. Итальянцы предпочитают женственный стиль.
«Итальянки любят ходить в пальто, носить шарфики, платки, очки и аксессуары, и если вы хотите привлечь внимание итальянских мужчин и получать восхищенные взгляды или «чао, белла!» вслед, то одежда здесь играет далеко не последнюю роль», — говорит путешественница.Также девушка отметила, что итальянцев не особо привлекают женщины, активно проявляющие инициативу якобы они создают впечатление легкодоступных. А вот финансовая независимость и самостоятельность в глазах итальянцев плюс, а не недостаток.
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Мария Фирсова