Нанес урон НАТО на $300 млн: Новгородский дрон «Князь Вандал» испытали на СВО, особенности, характеристики

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Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», который создали новгородские инженеры, ликвидировал военную технику Североатлантического альянса (НАТО) на сумму более 300 миллионов долларов в зоне спецоперации (СВО). У оружия есть уникальные характеристики. Что это за дрон и где его будут производить — в материале «Радио 1».
Технические особенности FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский»
В военных кругах FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» называют «КВН». Оружие — это ударный беспилотник. Дрон связывается с оператором уникальным способом: вместо обычного радиоканала используется оптоволоконный кабель, что позволяет оружию противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с «Известиями» обратил внимание, что базой для подобного аппарата может быть любой мультироторный беспилотный летательный аппарат. Отмечалось, что главное новшество — использование катушки с оптоволокном.
Оптоволоконный кабель может гарантировать стабильное соединение и высокое качество изображения — это в большой степени улучшает управляемость дрона. Чтобы управлять «КВН», необходимо обладать особым мастерством, так как нужно аккуратно направлять оружие и избегать запутывания кабеля, уточнил Кондратьев. Чаще всего радиус действия «КВН» достигает нескольких километров.
Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko
«КВН» создали во время вторжения ВСУ в Курскую область
FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» разработали в НПЦ «Ушкуйник», его начали использовать в августе 2024 года, когда армия Украины вторглась в Курскую область. Так, «КВН» ликвидировал в курском приграничье танк Leopard 2A6 ВСУ. Сообщалось, что на том же направлении «Князь Вандал Новгородский» ударил по прототипу американской суперсистемы C-UAS Stryker, которую создали для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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Дрон «КВН» лишил НАТО 300 млн долларов
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем ежегодном послании объявил, что дрон уничтожил технику Североатлантического альянса на сумму 300 млн долларов в зоне спецоперации. Глава области поделился, что гордится инженерами-земляками, ведь они менее чем за год создали и освоили выпуск такого успешного оружия.
Андрей Никитин (Фото: kremlin.ru)
Где будут производить дрон «КВН»
Глава научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал ТАСС о начале выпуска FPV-дрона по производственной франшизе в некоторых регионах Российской Федерации. В будущем оборудуют серию сборочных лабораторий, часть из них будет расположена в зоне специальной военной операции.
Готовые комплекты дронов планируется доставлять на данные площадки для сборки и дооснащения под определенные задачи.
Чадаев добавил, что специалисты НПЦ проводят консультации с разработчиками из России по созданию собственных оптоволоконных решений для беспилотных систем. Он отметил необходимость общего результата над частным успехом.
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