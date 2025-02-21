Российские ученые создали прототип супердрона для работы в боевых условиях

Российские ученые придумали, как улучшить беспилотник-конвертоплан, совмещающий в себе преимущества вертолета и самолета, и создали прототип супердрона для работы в боевых условиях. Об этом сообщили в Казанском государственном энергетическом университете. Изобретатели, как отмечается, предложили еще больше увеличить скорость БПЛА за счет выдвижной системы несущих винтов конвертоплана.