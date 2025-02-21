Российские ученые создали прототип супердрона для работы в боевых условиях

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Российские ученые придумали, как улучшить беспилотник-конвертоплан, совмещающий в себе преимущества вертолета и самолета, и создали прототип супердрона для работы в боевых условиях. Об этом сообщили в Казанском государственном энергетическом университете. Изобретатели, как отмечается, предложили еще больше увеличить скорость БПЛА за счет выдвижной системы несущих винтов конвертоплана.
«Группа ученых уже создала прототип дрона. В развернутом состоянии лучей системы, крейсерская скорость достигает 94 км/ч, после сворачивания системы и складывания ее в фюзеляж, крейсерская скорость увеличивается до 132 км/ч. При этом лобовое сопротивление снижается на 16% и оптимизируется разнос масс аппарата», — пишет «Газета.Ru» после беседы с учеными.В то же время новые разработки появляются не только в кабинетах университетов, но и на фронте. Бойцы, работавшие айтишниками до мобилизации, разработали свою программу для танковой стрельбы с закрытых огневых позиций. Как рассказал военный с позывным Татарстан в разговоре с корреспондентом RT, к этому их вынудили новые реалии боя, где дешевый БПЛА может вывести из строя танк.
«Мы шли вперед, и наступление было таким быстрым, что не было времени оборудовать ЗОП. А потом появились FPV-дроны. Когда «птичка» за 45 тыс. рублей гробит танк, приходит понимание, что работать прямой наводкой невыгодно. Так что мы обычно стоим в 7—8 км от цели, и тут нужно умение быстро навестись и нанести удар с большой дистанции», — поделился Татарстан.Читайте также:
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